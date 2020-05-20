 

Варвара Караулова выйдет замуж за адвоката

20.05.2020, 19:08, Новости дня

Осужденная за попытку присоединиться к «Исламскому государству» (запрещено в России) Варвара Караулова намерена выйти замуж за адвоката Олега Елисеева.

«Скоро состоится наша свадьба с Варварой Карауловой. В связи с некоторыми ограничениями, установленными в нашей стране коронавирусом, сама свадьба пройдет в узком семейном кругу. Поэтому прошу простить всех, кого хотим, но не можем пригласить на мероприятие. Мы еще соберемся и увидимся со всеми нашими друзьями. В общем, я похвастался», – сообщил Елисеев в социальных сетях, передает агентство «Москва».

Караулову задержали в октябре 2015 года в Турции за попытку примкнуть к ИГ* (запрещена в России). Она втайне от близких улетела в Стамбул, где с группой россиян попыталась попасть в Сирию. Девушку осудили. Позже она раскаялась, заявив, что связь с вербовщиком основывалась не на том, что он был членом организации, а на любви к нему.

В апреле Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой, которая провела в тюрьме 3,5 года. 27 апреля Караулова вышла из колонии.



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