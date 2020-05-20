 

В Нидерландах работник фермы заразился коронавирусом предположительно от норки

20.05.2020, 19:06, Разное

В Нидерландах работник фермы по разведению норок предположительно заразился COVID-19 от животных. Об этом заявила министр сельского хозяйства страны Карола Шоутен, сообщает Reuters.

«На основании результатов текущего исследования распространения COVID-19 на фермах по разведению норок, существует вероятность того, что произошла передача инфекции от норки человеку», – цитирует CNN официальное сообщение голландского правительства.

Впервые о вспышке COVID-19 на норковых фермах Нидерландов сообщалось в апреле. Тогда фермеры обнаружили затруднение дыхания у некоторых животных. Инфицированный, о котором говорится в сообщении, был работником фермы.

Ученые, которые проводили расследование этого случая, исследовали геном коронавирусов, выделенных у норок и у заболевшего работника. Генетический анализ показал, что в этом случае существует вероятность передачи инфекции от норки человеку.

В то же время, министр сельского хозяйства Нидерландов, считает, что опасаться новых случаев передачи инфекции от животных человеку не следует. Множественные тесты не обнаружили вирус на различных поверхностях на ферме.

Ученые рассматривают возможную роль котов, которые живут на ферме, в распространении инфекции между норками.



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