Трамп допустил возможность провести саммит «Большой семерки» в очном формате

20.05.2020, 19:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что допускает возможность проведения саммита «Большой семерки» в Вашингтоне или его окрестностях. Ранее было решено отказаться от проведения саммита в очном формате в связи с пандемией коронавируса.

«Я рассматриваю возможность провести саммит «Большой семерки» в те же или соседние даты в Вашингтоне, в легендарной резиденции Кэмп-Дэвид, – написал Трамп в «Твиттере». – Другие члены также начинают возвращаться (к нормальной жизни). Это стало бы для всех прекрасным знаком нормализации!»