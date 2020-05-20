 

Трамп допустил возможность провести саммит «Большой семерки» в очном формате

20.05.2020, 19:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что допускает возможность проведения саммита «Большой семерки» в Вашингтоне или его окрестностях. Ранее было решено отказаться от проведения саммита в очном формате в связи с пандемией коронавируса.

«Я рассматриваю возможность провести саммит «Большой семерки» в те же или соседние даты в Вашингтоне, в легендарной резиденции Кэмп-Дэвид, – написал Трамп в «Твиттере». – Другие члены также начинают возвращаться (к нормальной жизни). Это стало бы для всех прекрасным знаком нормализации!»



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Путин обсудил с Совбезом противодействие распространению коронавируса

01.04 / ООН, ВТО и ВОЗ предупредили о мировом продовольственном кризисе

30.04 / Мнения: РФ пора работать на занятом американцами поле

25.04 / Предполагаемый куратор генерала СБУ Шайтанова может быть связан с убийством чеченца в Германии и крушением MH17 – Bellingcat

21.04 / Нокаутировавшим москвича полицейским заинтересовались в МВД

06.04 / Календарь: 6 апреля – День «дяди Вовы» из «Кин-дза-дзы!»

27.04 / “Старческая пандемия”. Духовник Поклонской заявил, что коронавируса не существует

26.03 / Навалимся всем миром! Как россияне помогают друг другу во время карантина

11.05 / Уманский: Зеленский поставил мне задачу навести порядок в налоговой и таможне. Это вылилось в недоразумения в личных отношениях со Шмыгалем

30.03 / COVID-19. В Украине приостановили большую приватизацию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска