Кто помогает врачам Санкт-Петербурга?

20.05.2020, 19:05, Новости дня

Санкт-Петербург на протяжении нескольких недель занимает третье – после Москвы и Московской области – место в списке российских регионов по заражению коронавирусом. При этом темпы прироста числа инфицированных здесь выше, чем в субъектах федерации, занимающих первые две строчки.

О серьезности ситуации говорит и тот факт, что местные власти запретили проведение ритуальных церемоний со всеми умершими вне зависимости от диагноза, как написано в официальном документе, «в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге».

Ежедневно в социальных сетях появляются сообщения о нехватке средств индивидуальной защиты для персонала медицинских учреждений города. По данным на 19 мая, число петербургских врачей и медсестер, заразившихся Covid-19, превысило две с половиной тысячи. Это число озвучил губернатор города Александр Беглов.

«Каждый день мы получаем звонки и письма о том, что необходимы средства защиты»

О проблемах со средствами индивидуальной защиты, и прежде всего – с медицинскими масками в больницах Санкт-Петербурга корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» рассказал руководитель фракции «Яблоко» в городском Законодательном собрании Борис Вишневский.

По его словам, лишь одна клиника предложила передать средства защиты в другие учреждения, которые испытывают острую нехватку масок, перчаток, респираторов, бахил и защитных комбинезонов. «Во всех остальных случаях, на вопрос “что вам нужно?”, чаще всего звучал ответ “все!”. И мне абсолютно понятно, что дефицит индивидуальных средств защиты очень серьезен. Да, сейчас он объективно стал несколько меньше, потому что наладили производство, организовали закупки, выделили деньги, и не могло быть, чтобы часть врачей не обеспечили бы этими средствами защиты», – отмечает депутат.

В этой ситуации и само городское отделение «Яблока», и люди, знакомые с партийными активистами, с начала апреля наладили сбор денег на закупку индивидуальных средств защиты для медицинских работников.

В результате было собрано более двух миллионов рублей, на которые куплено и передано в больницы порядка одиннадцати тысяч масок, около пятисот комбинезонов, а также несколько тысяч пар бахил и перчаток. «Но, к сожалению, каждый день мы получаем множество звонков и писем о том, что вновь необходимы те или иные средства защиты в том или ином месте», – отмечает Борис Вишневский. И добавляет, что в последнее время к акциям «Яблока» все чаще стали подключаться частные благотворители, которые передают в дар и защитные комбинезоны, и медицинские маски, и другие средства защиты для медиков.

Последователи «святого доктора Гааза»

Об одной такой акции в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» рассказал член общественной организации «Форум имени Льва Копелева» Герман Мойжес. Прежде всего он также отметил, что нехватка средств индивидуальной защиты чувствуется во многих медицинских учреждениях Санкт-Петербурга. Но особенно остро эта проблема встала перед больницами при ФСИН (Федеральной службе исполнения наказаний).

«Мне сообщили, что там нуждаются буквально во всем, в том числе – в многоразовых медицинских масках для врачей и медсестер. Тем более что своими руками такие маски сделать весьма непросто», – сказал Мойжес.

Через своих знакомых Герман узнал, что есть возможность приобрести партию многоразовых масок по весьма умеренной по нынешним временам цене – 45 рублей за штуку. «Чтобы собрать сумму, я кинул клич среди знакомых, которые дорожат памятью доктора Гааза, который очень много сделал для облегчения участи заключенных в России в первой половине XIX века. И поскольку я знаю немало людей, которые ценят наследие “святого доктора”, то буквально за несколько дней нам удалось собрать необходимую сумму, чтобы купить пятьсот многоразовых масок. Но у нас есть желание собрать еще большую сумму», – подчеркивает собеседник «Голоса Америки». И добавляет: «Я знаю, что люди, получившие эти маски, передавали благодарность тем, кто им помогает».

При этом Герман Мойжес уточнил, что самое активное участие в сборе пожертвований приняли граждане ФРГ, живущие и работающие в Санкт-Петербурге. Таким образом они продолжают дело своего соотечественника Фридриха Йозефа Лаурентиуса Хаасса, известного в России, как доктор Гааз. И, поскольку Лев Копелев является автором книги «Святой доктор Федор Петрович», вполне закономерно, что участники «Форума Копелева» подключились к упомянутой гуманитарной миссии. Кроме этого, и в приобретении средств индивидуальной защиты, и в передаче их по назначению, приняли участие члены петербургского отделения партии «Яблоко». А также епископ Апостольской православной церкви в России Григорий Михнов-Вайтенко.

На уточняющий вопрос, как к данной инициативе отнеслась городская администрация Санкт-Петербурга, Герман Мойжес ответил: «Губернатор Беглов выступал в Законодательном собрании и поблагодарил всех, оказывающих помощь, кроме “Яблока”. Очевидно, он считает, что растяжки с надписью “Спасибо врачам” (эту акцию провело петербургское отделение “Единой России” – А.П.) важнее, чем сбор денег на многоразовые маски. И вообще, по официальной информации, в больницах есть все необходимое, и нечего педалировать внимание на “отдельных недостатках”», –иронизирует член «Форума имени Льва Копелева».

Правда, некоторые члены городского правительства Санкт-Петербурга признают заслуги «яблочников» в снабжении медицинских учреждений всем необходимым. Так, Борис Вишневский рассказал: «На заседании комиссии Законодательного собрания по здравоохранению и социальной политике председатель профильного комитета Смольного Александр Ржаненков нас публично благодарил за большую помощь, которую мы оказываем социальным учреждениям».

Будет ли возобновлена гуманитарная линия Гамбург – Санкт-Петербург?

Впрочем, некоторые благотворительные инициативы находятся в подвешенном состоянии, и пока неясно, будут ли они воплощены в жизнь. Один из таких проектов предполагает получение гуманитарной помощи из Гамбурга – города-побратима Санкт-Петербурга с конца 50-х годов. Кстати, на рубеже 80-х и 90-х с берегов Эльбы на берега Невы по линии благотворительных организаций шли гуманитарные грузы с продуктами, детским питанием, одеждой, медикаментами и другими дефицитными для Ленинграда – Санкт-Петербурга товарами. Теперь эта общественная кампания могла бы быть возобновлена, но возникло некое недопонимание между сторонами. И корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попыталась разобраться в этой ситуации.

Первым собеседником стал депутат Европейского парламента Сергей Лагодинский, рассказавший, что он беседовал с членами Сената и бургомистром вольного ганзейского города Гамбурга (который обладает статусом отдельной федеральной земли) по поводу оказания гуманитарной помощи российскому городу-побратиму. Нынешнюю ситуацию Лагодинский характеризует так: «Немецкая сторона пытается навести контакты с администрацией Санкт-Петербурга, чтобы помочь городским больницам. Мы уже взялись за организацию помощи, и уже было проявление определенного интереса со стороны властных и околовластных кругов Санкт-Петербурга. Но ситуация находится в подвешенном состоянии, и теперь ждем подтверждения оттуда о намерении сотрудничать с нами».

В продвижении этой инициативы со стороны Гамбурга активное участие принимает руководитель Северогерманского координационного совета русскоязычных сограждан Владимир Папков.

Он упомянул, что 18 мая на сайте Комитета по внешним связям администрации Санкт-Петербурга появилась официальная информация о том, что тысяча медицинских масок, переданных генеральным консульством Китая, направлена в 20-ю городскую больницу.

Но еще раньше, по словам Папкова, руководитель Информационно-экономического центра Санкт-Петербурга в Гамбурге Дмитрий Васильев обратился к депутату Европарламента Сергею Лагодинскому и к нему самому с просьбой в приобретении индивидуальных средств защиты. В обращении были перечислены потребности конкретных больниц. В этом списке значатся защитные костюмы, медицинские маски и даже кровати, поскольку в городе под стационары для коронавирусных больных перепрофилированы не только большинство медицинских учреждений, но даже павильоны выставочного комплекса «Ленэкспо».

«Получив список, мы немедленно бросились приобретать указанные там вещи. У меня уже были переговоры с поставщиками в Гамбурге, которые в Петербурге обладают нужными грузами. То есть, для ускорения процесса можно было сократить логистику, и какие-то вещи купить на месте за собранные здесь деньги. Но сейчас ситуация затормозилась, поскольку нам очень не хватает официального подтверждения городских властей, что Санкт-Петербургу все это действительно необходимо. И что обращение, которое мы получили от Дмитрия Васильева, соответствует потребностям медицинских учреждений города. Дело в том, что без этого подтверждения мы не можем предлагать свою помощь, поскольку в противном случае выходит, что мы действуем “через голову” администрации Санкт-Петербурга», – поясняет Папков в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Однако, со слов Дмитрия Васильева, к которому также обратилась корреспондент Русской службы «Голоса Америки», ситуация разворачивалась далеко не так, как об этом рассказал предыдущий собеседник

А именно: «В адрес руководства Информационного делового центра Санкт-Петербурга в Гамбурге (далее – ИДЦ) обратился представитель гамбургской общественной организации «Совет русскоговорящих граждан севера Германии» В. Папков с сообщением о том, что власти города Гамбурга собираются направить в Санкт-Петербург средства защиты и медицинское оборудование в качестве поддержки в это непростое время. В. Папков попросил ИДЦ в письменном виде подтвердить готовность получения Санкт-Петербургом медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также указать медицинское учреждение – получателя, и наиболее востребованные медицинские средства. При этом В. Папков также ссылался на то, что эту инициативу поддерживает депутат Европарламента от партии «Зеленых» С. Лагодинский», – написал Дмитрий Васильев в ответ на просьбу дать комментарий по этому поводу. Далее, по словам Васильева, ИДЦ подготовил письмо на имя Лагодинского и Папкова, поскольку не желал «проявить невежливость по отношению к давнему и надежному партнеру Санкт-Петербурга – Гамбургу».

В письме выражалась благодарность за проявленную инициативу и сообщалось о готовности направить передаваемые Гамбургом медицинские средства и оборудование в городскую больницу № 20 (куда недавно гуманитарная помощь из Китая).

А через некоторое время в Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Гамбурге «поступила информация, что идея направить медицинское оборудование и СИЗ в Петербург является частной инициативой В. Папкова и не согласована с Сенатом Гамбурга», – пишет руководитель ИДЦ. И заключает: «В сложившейся ситуации мы информировали Сенат Гамбурга о том, что идея поставки в Санкт-Петербург медикаментов является инициативой представителя общественной организации Гамбурга».

Таким образом, ситуация с возможным получением гуманитарной помощи из Гамбурга далека от разрешения. А эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге продолжает осложняться. И как объясняет положение дел депутат Законодательного собрания Борис Вишневский: «все больше и больше больниц перепрофилируются под коронавирус, соответственно, увеличивается и потребность в этих средствах защиты. Только по моим сведениям, сейчас 16 городских стационаров и два федеральных отданы под больных коронавирусом. И все заявления, о том, что у нас все хорошо, я воспринимаю если не как откровенную неправду, то, по крайней мере, как большое манипулирование. Потому что даже там, где сегодня всего достаточно, завтра может обнаружиться острая нехватка».