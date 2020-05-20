“Взгляды сошлись – и все”: вдова онколога Павленко вспомнила их первую встречу

20.05.2020, 19:01, Новости дня

"Я отдала бы все, чтобы вернуться в одну из коммуналок, и чтобы он был рядом", — говорит в "Прямом эфире" с комком в горле и слезами на глазах вдова хирурга-онколога Андрея Павленко.

Он стала для огромного количества онкологических больных и их близких символом сопротивления этой болезни. Сам пораженный раком, он со спокойным мужеством вел в Сети дневник, поддерживая людей.

А рядом с ним были его друзья – коллеги, но прежде всего, верная спутница – жена и мать его троих детей Анна Гегечкори.

Они познакомились в операционной военного госпиталя в Краснодаре. Это был первый рабочий день Анны, на тот момент – студентки медицинского колледжа.

"Он стоял в операционной в маске – глаза только видны были. Очень интересно было смотреть, как он работает. А потом взгляды сошлись – я помню этот момент", — рассказывает Анна.

Через год они поженились, хотя отношения свои от коллег скрывали. В качестве "приданого" у молодой жены была только швабры – подарок отца из Грузии, и подушка, которую вручную набивала пухом бабушка.

Но бытовые трудности молодых медиков не пугали – у них было главное: любовь.

Однажды, вспоминает Анна, она сказала Андрею, что хочет умереть первой, потому что не переживет его уход. Но муж сказал: нет, хирурги долго не живут, и он уйдет первым.

Обвенчались они лишь незадолго до смерти Андрея. В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" Анна рассказывает, как готовили у смерти отца детей, и как в последние два месяца его жизни прощались каждый день. Потому что каждый день мог стать для Павленко последним.

Сейчас семья учится жить заново, без своего любимого человека, который, как верят дети, стал их ангелом-хранителем.