 

Самарские власти не исключают вероятность ужесточения ограничительных мер в регионе

20.05.2020, 19:01, Новости дня

Самарские власти не исключают вероятность ужесточения ограничительных мер в регионе. Эпидемиологическую ситуацию в области обсудили сегодня на заседании регионального оперативного штаба. Об этом сообщает ГТРК "Самара".

Как выяснилось, обстановка с распространением коронавирусной инфекции в разных районах области различна. Например, в 16 муниципалитетах за минувшие сутки было зарегистрировано 98 новых случаев заражения. По словам губернатора Дмитрия Азарова, видимо, власти на местах по-разному отнеслись к контролю за исполнением режима самоизоляции. Кое-где с ситуацией не смогли справится.

Отныне главы муниципалитетов обязаны докладывать о ситуации с распространением инфекции на подведомственной им территории. Кроме того, для понимания реальной обстановки им рекомендовано проводить встречи с главврачами местных больниц.

Обсудили на заседании оперштаба и завершение учебного года. В том числе — проведение последних звонков. По мнению Министерства образования и науки Самарской области, есть два варианта: праздник в режиме онлайн либо традиционная форма проведения мероприятия после улучшения эпидситуации. Второй вариант настоятельно рекомендуют медики. В данный момент проведение массовых мероприятий не только рискованно, но и чревато опасными последствиями.

В конечном итоге было решено отложить праздничные мероприятия и тогда уже обсудить возможность проведения праздника с учителями, выпускниками и их родителями.

Текст:

ГТРК "Самара"



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