Полпред РФ при ООН призвал Палестину и Израиль к диалогу

20.05.2020, 19:00, Новости дня

Россия выступает за проведение встречи ближневосточного квартета (РФ, США, ЕС, ООН) и призывает Палестину и Израиль избегать любых односторонних шагов, которые угрожают межгосударственному решению.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по видеосвязи.

Он напомнил, что накануне президентский лидер Махмут Аббас сообщил, что власти Палестины освобождают себя от своих обязательств согласно мирному плану Осло.

Небензя отметил, что нет иного пути, как только мирно сосуществовать Израилю и Палестине, призвав политиков обеих стран воздержаться от любых резких шагов, которые подрывают двугосударственное решение. Он подчеркнул, что РФ готова к проведению встречи ближневосточного квартета.

19 мая Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с США и Израилем, добавив, что последний должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан.