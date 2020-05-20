Медики: Продукты, содержащие лютеин, помогут защититься от инсульта

20.05.2020, 18:53, Разное

Медики рассказали о продуктах, которые помогут защититься от инсульта. Специалисты отмечают важность употребления достаточного количества лютеина.

Каротиноид лютеин имеет свойства улучшать зрение, а также с его помощью можно поддерживать общее самочувствие, защититься от болезней сердца, метаболического синдрома и инсульта. У людей, имеющих высокие показатели каротиноида в крови, наблюдается меньшая склонность к возникновению вышеуказанных заболеваний. Ученые полагают, что вещество способно предоставить защиту клеткам и тканям организма от воспаления и окислительного стресса, из-за которых в большинстве случаев развиваются сердечно-сосудистые и метаболические нарушения. Достаточное количество лютеина в организме, по мнению медиков, поможет предотвратить диабет и преждевременную смерть.

Наибольшее количество вещества содержится в желто-красных овощах, фруктах, листовых овощах, оранжевом перце, сладкой кукурузе, винограде, свекле, хурме, брокколи, шпинате и авокадо, а также в яйцах. Чтобы лютеин лучше усвоился, эти продукты следует употреблять вместе с жирами.