Турция объявила о решении не принимать туристов из России

20.05.2020, 18:53, Новости дня

Турция в июне не будет принимать туристов из РФ и других стран с большим числом случаев коронавируса, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

«Сезон мы начнем только с внутреннего туризма. Не думаю, что в течение сезона у нас будет более 20% иностранных туристов от их общего числа. Будем смотреть, как обстоят дела в тех странах, откуда мы ждем туристов. В июне мы не думаем принимать туристов из РФ и других стран, где все еще много случаев заражения коронавирусом», – передает РИА «Новости» слова Коджа.

По его словам, граждане Турции, которые планируют поездки по стране воздушным и железнодорожным транспортом, должны будут получить от властей QR-код с помощью мобильного приложения.

«Для совершения путешествия в условиях пандемии разработано мобильное приложение. Через него можно будет получить специальный код. Если у человека есть риск заражения, одобрение его поездки выдано не будет. Это делается для того, если впоследствии человек будет заражен, за ним легко можно будет проследить», – отметил Коджа.

Уточняется, что использование этого кода существенно облегчит жизнь в ближайшее время.

«Этот код обеспечит в высшей степени безопасное путешествие. Потребуются документы, свидетельствующие о том, что во время поездки человек не представляет риска для окружающих в транспорте», – подытожил глава минздрава Турции.

Ранее Турция объявила открытым въезд гражданам более 30 стран, в том числе России, с 20 мая с целью прохождения лечения в медучреждениях, а также отменила обязательную изоляцию в обсерваторах для туристов.