 

Оператор «Северного потока – 2» пояснил сообщения о решении суда ЕС

20.05.2020, 18:53, Новости дня

Суд Евросоюза не рассматривал иск оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG, решение может быть обжаловано, сообщили в компании.

«Решение касается только процессуальных вопросов о допустимости рассмотрения иска в суде. Суд не отклонил наш иск по существу, в частности, довод о том, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией проекта «Северный поток 2». Поэтому мы настаиваем на наших требованиях. Сейчас мы анализируем решение. Nord Stream 2 может подать апелляцию в течение двух месяцев», – отметил оператор, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что суд Евросоюза отклонил иски оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG о соответствии проекта законодательству ЕС.

Перед этим немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.



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