 

США начали опасаться китайской слежки в Африке

20.05.2020, 18:48, Новости дня

США считают, что Китай отслеживает американцев и африканцев в Африке с помощью построенных и отремонтированных китайскими компаниями правительственных зданий. Об этом сообщается в докладе фонда Heritage, занимающегося политическими исследованиями.

Китайские компании в Африке построили минимум 186 правительственных зданий, создали 14 внутриправительственных сетей связи и предоставили компьютеры и офисное оборудование для 35 стран континента, говорится в докладе фонда, передает РИА «Новости».

Все эти ресурсы, предположили авторы доклада, используются для шпионажа.

«Пекин почти наверняка использует свою вовлеченность в Африке для слежки за американскими и африканскими деятелями и ведущими предпринимателями», – отмечается в тексте.

Эти действия могут усилить влияние КНР в Африке, дать доступ к информации о контртеррористических операциях, военных учениях и дипломатической стратегии США.

Также в докладе изложены опасения, что Пекин сможет завербовать источники разведданных в африканских правительствах, и станет помехой для американских компаний, которые ведут борьбу за «экономические возможности» континента.

В документе указывается, что больше всего правительственных зданий Китай построил в Намибии, Анголе, Экваториальной Гвинее, Гане и Уганде.

Африканское командование ВС США в феврале заявило, что РФ и Китай представляют угрозу для США на Африканском континенте.



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