 

В США испугались российского беспилотника на базе Су-57

20.05.2020, 18:48, Новости дня

Американское издание Popular Mechanics обеспокоено из-за разработки в РФ беспилотника на базе истребителя пятого поколения Су-57, который во многих аспектах превосходит аналоги.

Так журнал отреагировал на новость об испытаниях в РФ беспилотного режима у новейшего истребителя пятого поколения. В кабине истребителя в этот момент находился пилот, но не управлял самолетом, а только следил за его системами, пишет «Царьград» со ссылкой на PM.

Popular Mechanics пишет, что проведение испытаний такого режима уже говорит о том, что РФ уверенно двигается в сторону создания беспилотников-истребителей.

Американцы встревожены тем, что Су-57 – серьезная боевая машина, которая превосходит свои аналоги – в том числе по своим стелс-технологиям. Су-57, как предполагается, будет работать в паре с БПЛА С-70 «Охотник». Задача истребителя – очистить небо от вражеских самолетов, а беспилотник должен наносить удары по наземным целям.

Издание пишет, что концепцию, которую РФ сейчас реализовывает, ранее уже описал глава компании SpaceX Илон Маск, который говорил, что «эра истребителей прошла».

«У F-35 должен быть конкурент. Он должен быть самолетом-истребителем, которым дистанционно управляет оператор, но его действия дополняются беспилотными технологиями», – отметил тогда Маск.

Ранее источник сообщил, что «истребитель пятого поколения Су-57 отрабатывает беспилотный режим в ходе испытаний».



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