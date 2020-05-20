 

Первый самолет с партией аппаратов ИВЛ вылетел в Россию из США

20.05.2020, 18:48, Новости дня

С базы Чарлстон в Южной Каролине (США) вылетел военно-транспортный самолет С-17 с первой партией из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России, сообщили в агентстве по международному развитию США (USAID).

«Да, я могу подтвердить, что самолет с аппаратами ИВЛ для россиян вылетел. Мы с гордостью помогаем россиянам бороться с этим кризисом [из-за коронавируса]», – сообщил источник в USAID ТАСС.

Напомним, в понедельник высокопоставленный представитель администрации США заявил, что США бесплатно передадут России 200 аппаратов ИВЛ в ответ на просьбу помочь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

При этом спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила против бесплатной поставки аппаратов ИВЛ в Россию.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложение США было чистосердечным и искренним. 



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