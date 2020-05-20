В Венгрии трансгендерным людям запретили менять пол в документах

20.05.2020, 18:45, Новости дня

Парламент Венгрии одобрил закон, запрещающий трансгендерным мужчинам и женщинам изменять пол, который был указан в их документах при рождении.

Законопроект был выдвинут правящей партией премьер-министра Виктора Орбана “Фидес”. Его поддержали 133 депутата, против проголосовали 57. Согласно новому закону, в венгерских удостоверениях личности, свидетельствах о рождении и прочих документах теперь будет указываться “пол при рождении”, а не просто пол. Тем самым власти Венгрии, по их словам, хотят убрать “юридическую неопределенность” термина “пол”, который использовался раньше, но утверждают, что это не помешает кому-либо выражать свою идентичность.

“Решение о регистрации биологического пола детей в свидетельствах о рождении не затрагивает права мужчин и женщин свободно выражать свою идентичность”, – заявили в правительстве.

The Guardian пишет, что правозащитники и ЛГБТ-активисты Венгрии говорят, что законопроект приведет к усилению дискриминации этих групп в обществе. В повседневной жизни венграм часто приходится предъявлять удостоверения личности, и несоответствие “паспортного” пола и гендера может вызвать вопросы и привести к агрессии со стороны окружающих. Также принятие закона означает, что трансгендерные люди не смогут выбрать себе новое имя, которое соответствует их идентичности. Поскольку по венгерскому законодательству необходимо, чтобы имена выбирались из списка, который сортируется по полу.

“Люди, у которых в течение десятилетий не было мысли о самоубийстве, теперь начинают задумываться об этом. Трансгендерные люди в панике хотят сбежать из Венгрии в другое место, где они смогут выбирать свой пол”, – сообщают правозащитники.

Отмечается, что с 2017 года трансгендеры Венгрии столкнулись с трудностями при смене пола в стране, что вызвало многочисленные судебные иски к ее властям. Законопроект позволит отклонить их все.

“Это решение толкает Венгрию обратно в темные века и попирает права трансгендерных людей и интерсексуалов. Это не только подвергнет их дальнейшей дискриминации, но и усугубит нетерпимость и враждебность, с которой сталкиваются представители ЛГБТ”, – заявили в Amnesty International.