Рахмон впервые появился на публике в маске. Он призвал соблюдать гигиену и пообещал лекарства “из лечебных трав страны”

20.05.2020, 18:45, Новости дня

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел встречу с медиками. На ней он впервые появился на публике в маске и рассказал о мерах, которые будут приняты в стране для борьбы с коронавирусом. Речь Рахмона опубликовало агентство “Ховар”, но где и когда состоялась встреча – агентство не сообщило.

Рахмон заявил врачам о необходимости “проводить разъяснительную работу с населением” – объяснять людям последствия коронавирусной инфекции и того, как ее избежать. Глава Таджикистана сказал, что, согласно мировому опыту, “до настоящего времени нет другого эффективного пути для предотвращения распространения вируса, кроме соблюдения правил личной и общественной гигиены”.

“Еще раз подчеркиваю, что каждый человек, будь то стар или млад, должен соблюдать правила гигиены на рабочих и в общественных местах, дома и на улице и тем самым беречь себя от этого заболевания. Уверен, что граждане страны будут прилагать усилия для защиты своего здоровья, здоровья членов своих семей и соотечественников. И мы как можно раньше избавимся от коронавируса”, – заявил Рахмон.

Власти почти полтора месяца отрицали, что в Таджикистане есть заразившиеся коронавирусом и умершие от него. В конце марта и весь апрель в стране не закрывали школы и не отменяли массовые мероприятия – проводился даже национальный чемпионат по футболу. Официально Таджикистан подтвердил первые 15 случаев коронавируса лишь 30 апреля, за день до приезда в страну экспертов ВОЗ. Однако теперь власти пытаются переложить ответственность за профилактику COVID-19 именно на врачей.

С момента официального признания наличия заболевших прошло три недели. За это время Таджикистан уже обогнал соседние страны Центральной Азии (кроме Туркменистана) по уровню смертности от COVID-19. По данным на 20 мая, в стране 2140 человек заболели коронавирусной инфекцией, умер – 41. Подозрения на коронавирус есть у трех с половиной тысяч таджикистанцев.

Больницы Таджикистана также заполнены пациентами с диагнозом “пневмония”. Многим из этих пациентов не диагностируют коронавирус, потому что в Таджикистане до сих пор нет достаточного количества тестов.

Рахмон на встрече с медиками пообещал наладить бесперебойную деятельность больниц, поликлиник, центров здоровья и медпунктов и обеспечивать их лекарственными препаратами, современным оборудованием и продуктами питания. Для этого, по его словам, Минздраву выделили 29 млн сомони (примерно $2,8 млн). Также президент объявил, что страна приступает к строительству больниц по лечению инфекционных заболеваний в тех районах страны, где их нет. И выразил надежду, что в строительстве этих больниц будут участвовать “патриотически настроенные и щедрой души предприниматели”.

В самом Таджикистане, по обещанию президента, непременно будет налажено производство масок, защитной одежды, медицинского оборудования, дезинфицирующих растворов, а также “лекарств, которые изготавливаются из лечебных трав страны”. Что это за лечебные травы – Рахмон не сообщил. Ранее его коллега президент Туркменистана распорядился бороться с коронавирусом дымом от гармалы.

Также, по словам Рахмона, будут организованы краткосрочные курсы для подготовки врачей-инфекционистов, вирусологов и медицинских сестер, которых отправят лечить больных COVID-19.