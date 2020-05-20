 

“Хороша!”: Галкин обомлел от соблазнительных движений 71-летней Пугачевой

20.05.2020, 18:40, Разное

Максим Галкин опубликовал в своем микроблоге в “Инстаграм” видео с заметно похорошевшей Примадонной. Артистка прогулялась модельной походкой от бедра в весеннем образе.

Алла Пугачева предстала в укороченных джинсовых брюках и куртке, черной майке и дерзких прозрачных перчатках. Для дефиле она выбрала обувь на платформе. Максим Галкин пришел в восторг от игривости супруги. “Хороша!” – прокомментировал он ролик.

Не остались равнодушными и поклонники звездной пары. Многие сошлись во мнении, что возраст не властен над исполнительницей. Они осыпали звезду комплиментами.

Напомним, ранее Максим Галкин порадовал фолловеров очередным семейным откровением. Он рассказал, что Алла Пугачева обзавелась огородом на участке их особняка. Певица балует домочадцев – юмориста и двойняшек Лизу и Гарри – свежими овощами и зеленью из теплицы. Увлекся на карантине садоводством и телеведущий.



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