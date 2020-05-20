В РФ началось производство нового кроссовера Kia XCeed

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20.05.2020, 18:40, Новости дня

На предприятии «Автотор» стартовало производство нового купеобразного кроссовера KIA XCeed.

Автомобиль должен появиться в свободной продаже на местном рынке РФ уже к началу лета. Покупателям будут предложены модификации с двумя вариантами моторов на 1,4 и 1,6 литра, которые выдают 140 и 200 л.с. мощности соответственно. Во всех комплектациях применили 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию и передний привод.

Автомобиль получит более современный кузов, а также увеличенные свесы, несвойственные предшественнику. Общие элементы от обыкновенного хетчбэка проявляются только в форме дверей. Новинка кроссовера KIA XCeed теперь получит багажник до 1378 литров. Пока стоимость купеобразного паркетника не раскрывается.



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