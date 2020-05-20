Появились снимки интерьера нового Haval H5
20.05.2020, 18:40, Новости дня
Китайские источники продемонстрировали снимки салона нового внедорожника Haval H5 последней генерации.
Вместе с тем автомобиль получил плотный камуфляж, который нацелен на определение конкретной модели, неанонсированной производителем. По кузову следует отметить привлекательный и брутальный дизайн с круглой оптикой и модернизированными бамперами. В салоне применили более агрессивный стиль, который выражается в вертикальных дефлекторах, а также крупной центральной консоли.
В компании пока удерживают в тайне технические характеристики нового внедорожника Haval H5, тогда как официальная презентация состоится в скором времени. Актуальное поколение в РФ доступно по цене от 1,09 миллиона рублей с полным приводом.
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