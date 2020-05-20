Появились снимки интерьера нового Haval H5

20.05.2020, 18:40, Новости дня

Китайские источники продемонстрировали снимки салона нового внедорожника Haval H5 последней генерации.

Вместе с тем автомобиль получил плотный камуфляж, который нацелен на определение конкретной модели, неанонсированной производителем. По кузову следует отметить привлекательный и брутальный дизайн с круглой оптикой и модернизированными бамперами. В салоне применили более агрессивный стиль, который выражается в вертикальных дефлекторах, а также крупной центральной консоли.

В компании пока удерживают в тайне технические характеристики нового внедорожника Haval H5, тогда как официальная презентация состоится в скором времени. Актуальное поколение в РФ доступно по цене от 1,09 миллиона рублей с полным приводом.