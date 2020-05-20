Мнение: Африканская политика США: как Америка создает базы по всему континенту

20.05.2020, 18:30, Разное

Свежий обзорный материал "Рыбаря" о военных базах США на территории Африки.

Африканская политика США: как Америка создает базы по всему континенту

В последние годы любое упоминание о деятельности России в Африке вызывает живой отклик в США. Даже откровенно недостоверные сведения активно используются американскими политиками и СМИ для спекуляций на тему российского вмешательства в дела африканских стран. Это относится ко всему: от отправки военных советников и обучения местных военнослужащих до медицинской помощи и инфраструктурных проектов. По сути, любое действие России в Африке расценивается американскими официальными лицами как угроза безопасности региона.

При этом те же самые лица скромно умалчивают о деятельности собственной страны на африканском континенте — особенно по линии Пентагона. Пока весь мир следил за развертыванием и действиями США на Ближнем Востоке и в Афганистане, американцы спокойно и без лишнего шума увеличивали свое военное присутствие в Африке, и вот уже почти 20 лет их вооруженные силы проводят операции в разных частях континента. Для этих действий американцам необходима военная инфраструктура, и она активно строится и совершенствуется, а Пентагон исправно её финансирует.

Планы AFRICOM

В декабре 2019 министр обороны США Марк Эспер анонсировал планы по сокращению или даже полному выводу американских военных из Западной Африки. Некоторые издания расценили это заявление как уход США с «черного континента». Однако это не соответствует действительности: южноафриканское издание Mail&Guardian, ссылаясь на полученные документы Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM), рассказало об амбициозном долгосрочном проекте по развертыванию сети военных баз и опорных пунктов по всей Африке. Например, в период с 2021 по 2025 год на строительство и оснащение военной базы Кэмп Лемонье в Джибути планируется потратить 300 миллионов долларов.

О сохранении и расширении присутствия говорят и сами американские военные. На состоявшимся 20 февраля специальном брифинге, посвященном саммиту сухопутных войск стран Африки, командующий американской армией в Африке генерал-майор Роджер Клотье заявил, что уход США из Африки не планируется. Наоборот: в 2020 году спланировано более 300 совместных мероприятий с вооруженными силами африканских стран — причем с каждым годом их число только растет. В том же ключе высказался глава Командования сил специальных операций в Африке бригадный генерал Дагвин Андерсон, добавив, что присутствие на континенте необходимо для сдерживания Китая и России.

Действующие военные объекты в Африке

Формально в Африке у США есть только одна крупная военная база — Кэмп Лемонье в Джибути, которую американские вооруженные силы используют с 2001 года. Это даже позволяет отдельным лицам утверждать о незначительном американском присутствии на континенте.

Фактически же половина Африки покрыта американскими базами и опорными пунктами. Некоторые из них эксплуатируются непрерывно и являются так называемыми «передовыми операционными базами», а другие используются в качестве перевалочных пунктов и «баз подскока». На континенте находится до 7 тысяч американских солдат, большая часть которых сосредоточена в Западной Африке и регионе Африканского рога.

В Сомали у американцев есть опорные пункты по всей территории страны, в том числе в автономных образованиях Пунтленд на севере и Джубаленд на юге. Объекты используются, по большей части, силами специальных операций. В 2018 году в Сомали планировалась постройка шести американских военных объектов.

США располагают объектами и в соседней Кении, в том числе базой Кэмп Симба недалеко от бухты Манда, которая используется совместно с кенийскими силами безопасности. Именно её 23 января атаковали боевики «Аш-Шабаб», убив троих американских военнослужащих и гражданских работников, а также уничтожив несколько летательных аппаратов.

Отдельно стоит сказать об Уганде — стране, которая не граничит с Сомали. В столице — Энтеббе — базируются несколько турбовинтовых самолетов-разведчиков, используемых для шпионских миссий.

Западная и Северная Африка

В Западной Африке — традиционно считающейся французской зоной влияния — у американцев есть передовые операционные базы и перевалочные пункты практически во всех странах. В Нигере находятся сразу два американских объекта, и если авиабаза в столице Ниамее эксплуатируется совместно с рядом стран, то введенная в эксплуатацию в 2019 году база в Агадесе была оплачена и построена только американцами. Она обошлась в 100 миллионов долларов, базирующиеся на ней ударные БЛА привлекаются к операциям против боевиков «Аль-Каиды» и «ИГ1 в Большой Сахаре» (террористические организации, запрещены в РФ). Объекты в Нигере также используются командованием специальных операций США, которые действуют в стране: известен случай столкновения с боевиками ИГ в 2017 году, жертвами которого стали четверо американских «зеленых беретов».

Есть американские объекты и в соседнем Чаде. В районе столицы Нджамены расположен опорный пункт, где размещаются до нескольких сотен военнослужащих. В их задачи входит в том числе обучение чадских сил безопасности.

В других странах региона — Буркина-Фасо, Камерун, Габон, Гана — базируются небольшие контингенты, обеспечивающие работу разведывательных самолетов и БЛА. Эти же перевалочные пункты и «базы подскока» используются в качестве тайных тюрем ЦРУ и местных силовых структур. Характерным примером является база у камерунского города Салак, на которой содержались и подвергались пыткам более 60 человек. По словам правозащитных организаций, несмотря на отсутствие прямых свидетельств участия американского персонала в пытках, как минимум выглядит странным, что подобное регулярно происходит на американских объектах в странах Африки.

Стоит обратить отдельное внимание на Северную Африку. Согласно материалам, приведенным на брифинге научным советником AFRICOM Питером Е. Тейлом, в 2018 году на территории Ливии находилось сразу два американских объекта в Мисурате и Триполи. Оба были расположены на территориях, подконтрольным Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, известному своими одиозными лидерами, террористическими группировками и бизнесом, основанном на мигрантах, контрабанде и наркоторговле. Доподлинно не известно, действуют ли они на данный момент, однако сам факт расположения американских опорных пунктов на этих территориях уже вызывает определенные вопросы.

Не только базы

Деятельность ВС США в Африке не ограничивается специальными операциями — в регионе регулярно проводятся совместные учения сил безопасности африканских стран и американской армии. Военные специалисты участвуют в мероприятиях по обучению личного состава армий стран Африки. Американские военные присутствуют также и в странах, где у США отсутствуют передовые операционные базы или перевалочные пункты, работая там в качестве военных советников.

На канале AfricaCom https://twitter.com/USAfricaCommand можно посмотреть примеры проводимых операций.

Заключение

На основании этого можно сделать два важных вывода. С одной стороны, утверждения об уходе США из Африки поразительно напоминают разговоры о выводе американцев из Сирии или Ирака, когда простую передислокацию и ротацию пытаются выставить как бегство из региона. Активность США в регионе едва ли сойдет на нет в ближайшее время: как политики, так и военнослужащие говорят о необходимости противостояния Китаю и (в меньшей степени) России.

С другой стороны, отлично видно наличие у США обширной сети передовых операционных баз и перевалочных пунктов в Африке, что позволяет американской армии поддерживать высокую активность на континенте. И на этом фоне обвинения России в том, что она вторгается в Африку и представляет угрозу безопасности, выглядят смехотворно.

(с) Рыбарь

https://riafan.ru/1277852-afrikanskaya-politika-ssha-kak-amerika-sozdaet-bazy-po-vsemu-kontinentu – цинк

Разумеется, РФ лишь частично восстанавливает некоторые позиции, которые были утрачены на Африканском континенте после развала СССР. Но как мы видим, даже банальная база подготовки в ЦАР по официальному договору с местным правительством, вызывает лютую истерику в западных медиа, куда потом включаются и деятели вроде Ходорковского (что закончилось гибелью группы Джемаля), чтобы рассказать о том, что "ужасная Россия вернулась в Африку". Про то, что континент набит американскими военными объектами, они понятное дело распространяться не будут, ибо это военные объекты, кого надо военные объекты, и вообще, они несут свободу и демократию, а не русскую тиранию и несвободу. Тут вижу, тут не вижу.

PS. Относительно Триполи, можно отметить, что в 2019-м году, вскоре после начала первого штурма города войсками Хафтара, в сети появились фотографии эвакуации морем американских военных, которые скорее всего покидали передовую базу в Триполи.

Также стоит отметить, что в прошлом году один из "Панцирей" сбил в Ливии американский БПЛА MQ-9 Reaper. ЛНА официально принесла извинения Африканскому командованию армии США эа этот эпизод.