 

Немецкая Wintershall Dea выполнила все обязательства по финансированию «Северного потока – 2»

20.05.2020, 18:30, Новости дня

Крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea полностью выполнила свои обязательства по финансированию проекта «Северный поток – 2», сообщил ее глава Марио Мерен.

«Мы осуществили последний платеж, тем самым выполнив наши финансовые обязательства в отношении «Северного потока – 2», – сказал глава Wintershall Dea во время телефонной конференции, передает РИА «Новости».

Европейские партнеры проекта – британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall – суммарно финансируют «Северный поток – 2» на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый. Остальные 4,75 млрд евро приходятся на Газпром.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что проект «Северный поток – 2» не остановят и реализуют.



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