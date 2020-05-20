 

Минтранс предложил 33 меры для плана по восстановлению экономики

20.05.2020, 18:30, Новости дня

Министерство транспорта предложило дополнить раздел по транспорту национального плана восстановления экономики 33 мерами с финансированием на 2020 год в 565 млрд рублей, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

«В раздел «Транспорт» общенационального плана мы предложили 33 меры различного свойства – финансовые или регуляторные с общим объемом финансирования на 2020 год в объеме 565 млрд рублей. Из них … 26 млрд – это дополнительные средства, которые мы хотели бы попросить у министерства финансов», – сообщил Дитрих, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в 2021 году траты обойдутся в 217 млрд рублей.

«Ожидаем, что в 2021 году уже транспортный комплекс будет раскручиваться и самостоятельно подниматься на уровень генерации доходов внутри себя», – отметил министр.

Во вторник президент Владимир Путин заявил, что инфляция в РФ немного замедляется, а рубль стал укрепляться.



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