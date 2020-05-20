В Москве выпал град

20.05.2020, 18:30, Новости дня

На юго-западе Москвы прошел град, в городе начался ливень, сообщают информационные агентства.

Ливень с грозой начался в 18.20, временами осадки переходят в мелки град в один-два миллиметра и сменяются дождем, передает РИА «Новости».

Также в Москве наблюдается сильный ветер.

Сервис «Яндекс.Погода» сообщил, что дожди идут на севере, северо-востоке, востоке и юге города.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в четверг столицу ожидает мокрый снег с дождем, похожая погода будет наблюдаться и в Подмосковье.