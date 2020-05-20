Ученые выявили у коронавируса три подтипа с разной заразностью

20.05.2020, 18:30, Разное

Ученые, проанализировав геномы нескольких тысяч штаммов SARS-CoV-2, сделали вывод о разделении вируса на три отдельных подтипа. Специалисты отмечают, что каждый из них имеет собственный набор мутаций в ключевых генах.

Ученые воспользовались специально разработанной методикой, благодаря которой они могли оценить значение эпидемиологической и эволюционной составляющих каждой мутации в генах SARS-CoV-2. Таким образом, специалистам удалось установить влияние накопления таких изменений на степень заразности и скорость распространения вируса. Ученые подчеркивают, что все три линии характеризуются разной заразностью, имеют особенные биологические свойства и по-разному распространяются по планете. Линии A и B возникли первоначально, в конце 2019 года, и распространились в Китае, позже попав и в иные страны Азии, а также на территорию США. Линия С, характеризующаяся высокой скоростью роста, возникла в Европе в феврале. Ее набор мутаций расположен в отвечающих за размножение и проникновение в клетки участках вируса. Такие изменения, по мнению исследователей, привели к повышению заразности вируса и его большей изменчивости, а также ускорили накопление мутаций в его геноме. Сейчас третья линия является наиболее распространенной разновидностью вируса в мире.