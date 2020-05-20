 

Ученые выявили у коронавируса три подтипа с разной заразностью

20.05.2020, 18:30, Разное

Ученые, проанализировав геномы нескольких тысяч штаммов SARS-CoV-2, сделали вывод о разделении вируса на три отдельных подтипа. Специалисты отмечают, что каждый из них имеет собственный набор мутаций в ключевых генах.
Ученые воспользовались специально разработанной методикой, благодаря которой они могли оценить значение эпидемиологической и эволюционной составляющих каждой мутации в генах SARS-CoV-2. Таким образом, специалистам удалось установить влияние накопления таких изменений на степень заразности и скорость распространения вируса. Ученые подчеркивают, что все три линии характеризуются разной заразностью, имеют особенные биологические свойства и по-разному распространяются по планете. Линии A и B возникли первоначально, в конце 2019 года, и распространились в Китае, позже попав и в иные страны Азии, а также на территорию США. Линия С, характеризующаяся высокой скоростью роста, возникла в Европе в феврале. Ее набор мутаций расположен в отвечающих за размножение и проникновение в клетки участках вируса. Такие изменения, по мнению исследователей, привели к повышению заразности вируса и его большей изменчивости, а также ускорили накопление мутаций в его геноме. Сейчас третья линия является наиболее распространенной разновидностью вируса в мире.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / 10 фактов о боли в спине

07.04 / Старшая версия Redmi K30 Pro Zoom Edition поступила в продажу

14.04 / Жизнь с российским миллиардером: деньги и угрозы

08.05 / «Милая зайка»: Певица Любовь Успенская сообщила о съёмке для журнала Playboy

30.03 / Выход в окно

21.04 / Скандалы: Фейковый креатив от Дмитрия Киселева

02.04 / Мнение: Он спасает их от коронавируса, а они ему мстят

02.04 / Скандалы: Месть Ивана Валентика

06.04 / Космонавты на российских космических станциях видели НЛО и ангелов

22.04 / “Улыбается, общается с близкими”: Друг семьи Анастасии Заворотнюк рассказал о самочувствии актрисы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска