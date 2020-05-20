 

Мнение: Вошел в десятку! Впереди – Эволюция!

20.05.2020, 18:30, Разное

Ну что – это успех. Впервые в истории ваш скромный Сапожник входит в первую десятку “Рейтинга Пользователей ЖЖ” по версии самого ЖЖ. Этой ночью обошел самого Фрицморгена, а впереди – психологическая гуру всея ЖЖ, сама Эволюция. Круто!

Вот, счет на табло: 10-е место!

Вы, конечно, спросите – приносит ли это какие-то деньги? Сразу успокою: ни малейших! Но чисто символически – конечно, приятно.

Правда, запас у Эволюции довольно большой (под 2 тысячи непонятных “очков”), а обиженный Фрицморген и еще несколько “топовых блогеров”, наоборот, дышат буквально в затылок; так что возможно, что уже завтра “прорыв в десятку” уйдет в область преданий… Тем важнее сегодня насладиться моментом.

Ура! Фриц, мы тебя СДЕЛАЛИ!

Источник: Размышления вольного социолога



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