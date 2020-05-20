Виктория Исакова, Кирилл Серебренников, Александр Гудков и другие актеры помогут региональным врачам

20.05.2020, 18:25, Разное

Врачи – супергерои нашего времени. Кажется, в мире уже не осталось тех, кто мог бы поставить эту истину под сомнение. Но к сожалению, без своих супергеройских костюмов защищать мирных граждан от коронавируса они долго не могут. То, что нужно врачам – не плащи, не кольчуга и уж тем более не разноцветные трико. Лучшая защита для них – это СИЗ. Одноразовые костюмы, защитные маски, респираторы, очки – именно эти “доспехи” будут куплены на деньги, собранные при участии Гоголь-центра.

Несколько месяцев наш театр в рамках программы “Гоголь-Online” транслировал записи своих спектаклей совершенно бесплатно, но сегодня нам нужна помощь зрителей! Мы хотим поддержать инициативу наших коллег и друзей – БДТ имени Г.А. Товстоногова и журнала “Театр” – и совместно с фондом “Живой” объявляем о сборе средств в помощь врачам, борющимся с COVID-19. Мы будем помогать тем больницам, которым сегодня тяжелее других. Мы просим наших зрителей перевести любую сумму в фонд “Живой”, который благодаря нашей с вами помощи купит то, что срочно необходимо врачам для работы и чего им так не хватает, – респираторы, щитки, защитные костюмы, перчатки и многое другое,

– объясняет художественный руководитель театра Кирилл Серебренников.

В течение этой недели артисты Гоголь-центра и друзья театра – Филипп Авдеев, Алексей Агранович, Юлия Ауг, Александр Горчилин, Александр Гудков, Евгения Добровольская, Рома Зверь, Виктория Исакова, Никита Кукушкин, Риналь Мухаметов, Ксения Раппопорт и многие другие – будут читать документальные монологи врачей, собранные Катериной Гордеевой. Ролики будут опубликованы в социальных сетях театра. Поддержать акцию можно также 24 мая во время показа спектакля “Кафка” (реквизиты для пожертвования будут указаны на экране во время трансляции).

Собранные деньги пойдут на помощь следующим больницам: Нижегородской городской клинической больнице № 5 и Рентген-отделению центральной районной больницы города Балахна (Нижегородская область).

Оставить пожертвования можно в любое удобное время на сайте фонда “Живой” (www.livefund.ru) или отправить SMS со словом ГОГОЛЬЦЕНТР (пробел) сумма пожертвования (цифрами) на короткий номер 3443.