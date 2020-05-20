Цифра дня: Эд Ширан заплатил риэлтору 57 миллионов фунтов наличными

20.05.2020, 18:25, Разное

В августе прошлого года Эд Ширан заработал в туре рекордные 775 миллионов долларов и отправился в заслуженный и бессрочный отпуск. Разумеется, не все вырученные во время концертного турне деньги направились прямиком в карман музыканту. Впрочем, и без них банковский счет Эда не пустует: на сегодняшний момент его состояние оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов.

Свой отпуск Ширан проводит вместе с семьей в одном из своих многочисленных домов. Певцу принадлежат поместья в Саффолке, дома в Кенсингтоне и 22 квартиры в различных районах Лондона – всего 27 объектов недвижимости на сумму 57 миллионов фунтов стерлингов. И как удалось выяснить The Sun, за все эти объекты недвижимости Эд заплатил наличными! Да-да, ему не пришлось брать ни ипотеку, ни даже кредит в банке.

У некоторых людей деньги находятся в депозитах или в обороте, поэтому для таких покупок им требуются кредиты, чтобы их деньги продолжали работать. Но у Эда лежит куча свободных денег в банке, поэтому у него не было никакой потребности в банковских деньгах. Так что зачем ему давать банку еще одну возможность заработать на нем?

– рассказывает инсайдер.

Поместье Эда Ширана в графстве Суффолк (вернее, его часть)

На территории своего поместья Эд Ширан строит Ноев ковчег (графический дизайн проекта)