 

Цифра дня: Эд Ширан заплатил риэлтору 57 миллионов фунтов наличными

20.05.2020, 18:25, Разное

В августе прошлого года Эд Ширан заработал в туре рекордные 775 миллионов долларов и отправился в заслуженный и бессрочный отпуск. Разумеется, не все вырученные во время концертного турне деньги направились прямиком в карман музыканту. Впрочем, и без них банковский счет Эда не пустует: на сегодняшний момент его состояние оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов.

Свой отпуск Ширан проводит вместе с семьей в одном из своих многочисленных домов. Певцу принадлежат поместья в Саффолке, дома в Кенсингтоне и 22 квартиры в различных районах Лондона – всего 27 объектов недвижимости на сумму 57 миллионов фунтов стерлингов. И как удалось выяснить The Sun, за все эти объекты недвижимости Эд заплатил наличными! Да-да, ему не пришлось брать ни ипотеку, ни даже кредит в банке.

У некоторых людей деньги находятся в депозитах или в обороте, поэтому для таких покупок им требуются кредиты, чтобы их деньги продолжали работать. Но у Эда лежит куча свободных денег в банке, поэтому у него не было никакой потребности в банковских деньгах. Так что зачем ему давать банку еще одну возможность заработать на нем?

– рассказывает инсайдер.

Поместье Эда Ширана в графстве Суффолк (вернее, его часть)

На территории своего поместья Эд Ширан строит Ноев ковчег (графический дизайн проекта)



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Умер предупредивший Бориса Джонсона о коронавирусе врач

14.05 / Мнение: Наймиты госдепа

19.04 / Мнение: О главном, земном и Вечном

15.05 / Электрошок временно вернул женщине цветовое зрение

12.04 / Эксперты назвали 7 признаков, говорящих о попытках умерших близких связаться с человеком

23.04 / Тайная внучка Высоцкого сразила людей своей красотой

27.04 / Скандалы: Отмыть бюджет с хлоркой

21.04 / Универсальная вакцина против гриппа прошла важное испытание

29.04 / В Китае 2048 случаев коронавируса за последние сутки, количество смертей – 105

02.04 / Компания OPPO представила в России смартфоны Reno3 и Reno3 Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска