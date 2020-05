Совет ЕС окончательно одобрил выделение Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи

20.05.2020, 18:18, Новости дня

Совет ЕС одобрил выделение Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

“Совет ЕС одобрил выделение Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи, завершив законодательную процедуру. Я благодарен за солидарность и искреннюю дружбу, которые ЕС демонстрирует в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и ее экономическими последствиями. Мы сильнее, когда мы едины вместе против коронавируса”, – написал дипломат.

[email protected] approved €1,2 bln of macro-financial assistance to Ukraine, concluding EU legislative procedure. Grateful for the solidarity & true friendship the EU demonstrates in fighting #COVID19 & its economic impact. We are all stronger when we are #UnitedAgainstCoronavirus

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 20, 2020

Украинский представитель при ЕС Николай Точицкий сообщал, что первый транш в размере €600 млн будет выплачен безоговорочно сразу после одобрения решения Еврокомиссии Европарламентом и утверждения Советом ЕС, второй же – после выполнения Украиной критериев, которые будут согласованы с Киевом в ближайшие месяцы.

О том, что Еврокомиссия приняла решение выделить Украине €1,2 млрд в качестве финансовой поддержки в условиях пандемии коронавирусной инфекции, стало известно 22 апреля.

8 апреля в Еврокомиссии говорили о планах выделить Украине на борьбу с коронавирусом €190 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 20 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 230 человек, 564 из них умерли, а 5955 вылечились.