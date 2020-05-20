Мнения: Лучше рискнуть и попробовать, чем быть «умным»

20.05.2020, 18:16, Новости дня

Фильм Юрия Дудя «Кремниевая долина» вызвал много споров. В фильме Дудь встречается в Сан-Франциско и окрестностях с рядом уехавших российских и белорусских программистов и одним российским инвестором местных начинающих компаний (стартапов). Разговаривают о жизни в Долине: о ценах, о женщинах, о целях, о деньгах, о домах, об отношениях… Стоит ли пытаться пересказывать трехчасовой фильм?

Фильм Юрия Дудя «Кремниевая долина» вызвал много споров. В фильме Дудь встречается в Сан-Франциско и окрестностях с рядом уехавших российских и белорусских программистов и одним российским инвестором местных начинающих компаний (стартапов). Разговаривают о жизни в Долине: о ценах, о женщинах, о целях, о деньгах, о домах, об отношениях… Стоит ли пытаться пересказывать трехчасовой фильм?

У многих фильм вызвал ощущение недосказанности на грани искажения реальности. Все показанные герои могут быть названы успешными. Они основали и развили свои компании, многие успели их продать таким гигантам, как «Фейсбук» или «Гугл», и получить значительный капитал. Их инвесторы также смогли на этом заработать и живут теперь по соседству в доме с большой лужайкой невдалеке от океана.

«Но почему не показаны те, кто провалился? Почему не показаны те инвесторы, которые вложили деньги в неудачные проекты и прогадали?, – вопрошали критики. – Почему не рассказали о бытовых проблемах, о тесноте, о дороговизне, о житье в фургончиках, о бесчисленной армии бомжей на улицах, о драконовских ценах на медицинские услуги?»

И, наконец, основатель «ВКонтакте» и «Телеграм» Павел Дуров написал о семи причинах не ехать в Долину, особо выделив дороговизну жизни там. Я не кинокритик и не ставлю перед собой задачу дать рецензию на фильм Дудя. Дудь побывал в Долине, и эта поездка родила у него какие-то мысли, которые он выразил в трехчасовом фильме. Тем более, я не хочу вопрошать художника, почему он снял фильм о том, о чем посчитал нужным он. Как говорится: хотите фильм о другом – снимите сами.

О людях и психологии

Если вы выходите на футбольное поле, это не означает, что вы обязательно стяжаете славу Пеле, Беккенбауэра, Платини, Марадоны или Криштиану Роналду. Вероятность разорвать ахиллово сухожилие или схлопотать травму голеностопа – куда выше. Но только выход на поле означает, что у вас появился шанс взобраться на вершину. Маленький-маленький, но шанс. А если вы остались сидеть на трибунах, то шанса у вас нет. Никакого.

Выход на поле – это всегда риск. И выходят на поле «22 идиота погонять мячик», а 50 тысяч «умных» – остаются сидеть на трибунах и, как умные люди, пить пиво с чипсами. В жизни та же пропорция. Это не деление на хороших и плохих. Люди разные. И футбол невозможен не только без звезд, но и без тех, на фоне кого они звезды, и уж точно теряет смысл без зрителей.

Кремниевая долина – это тоже «футбол». Это главное технологическое «футбольное» поле планеты, куда съезжаются, чтобы реализовать мечту, изменить мир или стать миллиардером. Сколько побеждает в этом спорте? Тысячные доли процента. Сколько падает, калечится и страдает? Подавляющее большинство.

Но любой из покалеченных Долиной страдал бы гораздо больше, если бы не рискнул и не попробовал. Потому что нет ничего мучительнее, чем осознание, что не рискнул покорить мечту, пока существовал хотя бы призрачный шанс это сделать.

О ценах

В Долине все безумно дорого. Просто ну очень дорого! Человек, зарабатывающий 1 миллион рублей в месяц, зарабатывает МАЛО. И вынужден жить ОЧЕНЬ скромно. Бедно он вынужден жить, называя вещи своими именами. Да-да, в Долине человек с доходом в 30 раз больше, чем у среднестатистического россиянина, просто бедняк. И это не аллегория. Он бедняк – снимает маленькую комнатушку в квартире с двумя другими арендаторами, ездит на автобусе, имеет из гардероба пару-тройку одинаковых маек и два сменных спортивных костюма, работает из кофейни, потому что дома просто негде. Кстати, описанное – не худший вариант.

Почему человек на это соглашается, почему его это не останавливает? Он относится к этому как к необходимой ставке в игре, и готов нести издержки. Но, как макроэкономист, я не мог не задуматься над вопросом – хорошо это или плохо для экономики в целом: очень высокие зарплаты, но на фоне очень высоких цен?

Высокие зарплаты на фоне низких цен – здорово. Низкие зарплаты на фоне высоких цен – очень печально. А вот что лучше: высокие зарплаты и высокие цены или низкие зарплаты и низкие же цены? Этой теме я посвятил часть своей книги «Деньги». Здесь ограничусь тезисами.

Для экономики в целом это хорошо и правильно. Относительно высокие цены при относительно высоких заработных платах гораздо выгоднее и лучше, чем относительно низкие цены при относительно низких заработных платах, в условиях глобального мира.

Словом, Долиной быть выгоднее, чем Индией. Даже не так: хорошо, когда в вашей стране есть своя Долина. В России, к слову, своя «Долина» в этом смысле есть – это Москва. И это не «фурункул на теле России», а гигантское конкурентное преимущество для нашей страны в сравнении со странами, где такого центра нет. Дуров приводит пример полета программиста из Долины в Восточную Европу к стоматологу. Мол, в Долине дорого. И это для Дурова пример отрицательный. Но это пример положительный.

В самом деле: программист может слетать в Восточную Европу из Калифорнии, чтобы сходить к стоматологу, а еще закупиться, съесть бигос, погулять по Плантам и послушать хейнал. И вернуться в Калифорнию. Потому что его «низкая» по калифорнийским меркам заработная плата тем не менее делает его МОБИЛЬНЫМ. И позволяет глобальный арбитраж цен – он может покупать лучшее там, где оно дешевле.

А вы с вашей зарплатой и доступными местными ценами можете слетать даже не в Сан-Франциско и не в Краков, а хотя бы в Санкт-Петербург к нужному стоматологу (или хирургу, или онкологу, или другому нужному вам специалисту, который в вашем городе или отсутствует, или качество услуг которого недостаточно для решения вашей проблемы, хотя и дешево) – так, между прочим?

Это происходит, когда цена труда занижена. И это следствие не только пресловутой «производительности труда», но и искусственной денежно-кредитной политики по занижению стоимости рубля. Вам это компенсируют низкими ценами там, где вы живете. Но как только вам приходится (!) обратиться за услугой за пределы вашей местности, вы больно ощущаете, насколько дороже труд стоит в том месте, где вам могут помочь.

В Долине, Нью-Йорке, Лондоне или Сингапуре происходит гигантская концентрация капитала (в том числе 1 триллиона долларов США, убежавшего из России). Именно концентрация капитала делает дорогой жизнь в этих нескольких деревушках, образующих Кремниевую долину, но эта же концентрация капитала позволяет покупать все лучшее со всего мира. И стягивать всех лучших специалистов тоже.

Концентрация капитала – самая могущественная финансовая технология в мире. Кто этого не понимает, обречен на прозябание в лучшем случае – во втором, а в худшем – в третьем мире. А концентрация капитала порождает дороговизну.

Но смущаться нужно не того, что ваш плохонький, «картонный» домик дорого стоит: вы его дорого покупаете, но продадите еще дороже. Смущаться нужно того, что ваш прекрасный дом с отличным ремонтом на берегу живописной реки в окружении соснового бора невозможно продать за сколько-нибудь достойную цену.

О географии и «футболе»

У каждого человека своя «Долина». Это не географическое место, а состояние души, готовность делать то, что другие считают рискованным, ненужным, «да не высовывайся», «да у тебя все равно не получится»…

Если вы лично не увлечены идеей создания глобальной технологической компании, то вряд ли стоит отказываться от друзей, родных, собственных привычек и собственных целей, чтобы обязательно попасть именно в Долину и переносить тяготы и лишения на пути к ненужной вам цели. Кстати, у меня не сложилось впечатления, что Дудь в своем фильме призывал именно к этому. Скорее – к тому, чтобы пробовать и предпринимать там, где вы живете, не бояться превращать свои мечты в цели и предпринимать шаги на пути к ним.

Это – о самосовершенствовании. Об умении и желании рисковать и терпеть вызовы и невзгоды на пути к собственным (подчеркиваю именно это слово!) целям. Выбирать место для их реализации можно и нужно, но далеко не всегда этот выбор стоит делать в пользу заграницы.

Сегодняшний кризис расчистит рынок практически во всех нишах и откроет много возможностей для тех, чьи идеи еще вчера не были востребованы, кому еще вчера не было место на рынке. И у многих появится шанс воплотить мечту в Москве и Санкт-Петербурге, Перми и Саратове, Томске и Нальчике, Калининграде и Владивостоке… Стоит ли рискнуть? Решать только вам.

Россия таит не меньше вызовов и возможностей для тех, кто решает здесь самореализоваться. Здесь так же, как и в Долине, успех не дают на блюдечке с голубой каемочкой, здесь так же действует закон концентрации капитала, здесь так же нужно бороться, если хочешь чего-то добиться. Просто здесь играют в «хоккей», а не в «футбол». Хотя иметь собственное качественное «футбольное поле» тоже рано или поздно хотелось бы!

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