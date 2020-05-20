Россия заявила о готовности участвовать во встрече «квартета» по Палестине

20.05.2020, 18:16, Новости дня

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова участвовать во встрече ближневосточного квартета (Россия, США, ЕС, ООН) по ситуации вокруг Палестины и предлагает региональным странам присоединиться к ней.

«Президент Аббас объявил вчера, что палестинские власти освобождают себя от своих обязательств согласно мирному плану Осло, в результате путь к двугосударственному решению может быть закрыт. Не видим никакой альтернативы двугосударственному решению, при котором две страны мирно существуют бок о бок», – передает слова Небензи ТАСС.

Он подчеркнул, что РФ призывает стороны отказаться от односторонних шагов, которые подорвут возможности такого решения.

Источник РИА «Новости», между тем, заявил, что телеконференция спецпредставителей ближневосточного квартета может пройти в ближайшие дни или до конца недели. Он подчеркнул, что пока нет окончательной договоренности о проведении телеконференции.

Предыдущие переговоры на уровне спецпредставителей прошли 26 марта.

В пресс-службе МИД ФРГ заявили, что квартет может принять роль посредника для подготовки прямых переговоров между Израилем и Палестиной.

«ЕС наряду с ООН, США и Россией является одним из четырех участников в ближневосточном квартете, который, например, может принять роль посредника, если речь идет о том, чтобы подготовить путь к прямым переговорам», – заявили в МИД ФРГ.

Там добавили, что ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель получил от глав МИД стран ЕС поддержку по этому вопросу.

До этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что страна выступает за «возобновление прямых переговоров» между Израилем и Палестиной, готова поддерживать их.

Ранее глава Палестины Махмуд Аббас заявил о выходе из всех соглашений и договоренностей с США и Израилем, а также об освобождении от всех обязательств, включая сферу безопасности. Израильский дипломат и политолог Алекс Векслер сообщил газете ВЗГЛЯД, что это заявление в Израиле никто не воспринимает всерьез.

Заявление Аббаса связано с тем, что во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале реализации совместной с США «сделки века», по которой подразумевается аннексия «исконно израильских земель» и изгнание оттуда палестинцев.

В ООН осудили намерение Израиля аннексировать спорные территории.

Газета ВЗГЛЯД писала об опасности этого плана.