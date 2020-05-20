Мнение: Отсечение проблем

20.05.2020, 18:10, Разное

На фоне идущей уже вполне нешуточной войны между Турцией и Россией в Ливии (то, что о ней не пишут в парадигме "нас там нет", ничего не значит – единственный летающий госпиталь минобороны "Скальпель" челночит в ливийскую Аль-Джуфру, турки с удовольствием демонстрируют кадры уничтожения "Панцирей" и "Красухи", триумфально везут еще один "Панцирь" в виде трофея к себе), в общем, война идет, и на этом фоне разваливается важнейший российский инструмент влияния на Турцию – поставки газа. Турция, которая еще недавн была крупнейшим после Германии рынком сбыта Газпрома в Европе, откатывается во второй десяток покупателей региона, купив газа даже меньше, чем Литва. Турки последовательно отсекают себя от токсичного "партнера".

Это, на самом деле, единственная внятная стратегия отношений с сегодняшней Россией. Спрятавшийся в бункере психопат, бредящий о мировом господстве и величии – не самый вменяемый собеседник, так что чем меньше с ним связывает, тем проще вести вынужденные беседы.

При этом нужно понимать еще один момент, который становится всё более определяющим. Кремлевские "партнеры" рационально оценивают происходящее в России и отдают себе отчет в том, что в ближайшей перспектив здесь должны (уже не "могут", а именно "должны") начаться катастрофические процессы распада. Вначале распадаться будет сам режим власти, а далее – по обстановке. Может, и территория.

В такой модели все прогнозы выглядят однозначными. В первую очередь просто необходимо свести зависимость от российских поставок к минимуму. Особенно, если существует альтернатива, гораздо менее проблемная, чем российская. Подобные мотивы начинают проявляться у всех кремлевских "партнеров", которые, конечно, не смотрят российские федеральные каналы, а потому не пребывают в наркотической нирване и патриотическом психозе. Пожалуй, только Китай вынужден рассматривать сотрудничество с российским режимом как неизбежное зло, но этот мотив для китайцев напрямую связан с ужесточающимся кнфликтом с США, а потому Китаю, без сомнения, требуются альтернативные маршруты поставок – и в свою сторону, и от себя. Возможные события в России китайцев, наверное, тоже напрягают, но скорее всего, у них есть планы по взятию под контроль месторождений и маршрутов поставок на непредвиденный момент. Конечно, когда он наступит, китайцы будут соревноваться с американцами в вопросах высадки и контроля над стратегическими объектами бесхозной России, но это всё в рамках текущего осложнения отношений между двумя пока еще партнерами.

Турки же решают свои собственые задачи. Они менее глобальны и затрагивают в основном окружающий их регион. И создание нового безопасного уровня сотрудничества с Россией – одна из таких задач.