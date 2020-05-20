 

США потребовали от Китая вложить в борьбу с коронавирусом 9 трлн долларов

20.05.2020, 18:08, Новости дня

Китай должен вложить в борьбу с коронавирусом 9 трлн долларов, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожный, если сравнить с той ценой, которую из-за них заплатил мир. В эту цену входят 90 тыс. жизней американцев, более 36 млн американцев, лишившихся работы, начиная с марта, и 300 тыс. смертей во всем мире. [Вклад Китая] должен быть более 9 трлн долларов, согласно нашим подсчетам», – сообщил Помпео, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что американская биржа NASDAQ намерена ввести новые ограничения на первичное публичное размещение акций (IPO), что может затруднить IPO некоторых компаний из Китая.

До этого президент США Дональд Трамп допустил разрыв отношений США с Китаем.

Ранее власти Китая сообщили, что в течение двух лет предоставят помощь в 2 млрд долларов пострадавшим от коронавируса странам.



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