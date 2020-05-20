Вашингтон отреагировал на выход Палестины из соглашений с США и Израилем

20.05.2020, 18:08, Новости дня

В Вашингтоне сожалеют о заявлении президента Палестины Махмуда Аббаса о выходе из соглашений с США и Израилем, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

При этом Помпео выразил надежду, что договоренности по безопасности продолжат соблюдаться даже с учетом заявления Аббаса.

«Мы знаем о заявлении Аббаса сегодня. Я связывался со своей командой там. Мы надеемся, что договоренности по безопасности будут сохранены, работа, которая была сделана, чтобы палестинцы и израильтяне были в безопасности, была продолжена. Я не знаю, что побудило его выйти из этих соглашений. Мы сожалеем об этом», – сообщил Помпео, передает РИА «Новости».

Госсекретарь отметил, что США обращались к Израилю и Палестине и считают, что сохранение соглашений – «основа для мирных переговоров».

Напомним, Аббас заявил о выходе из всех соглашений и договоренностей с США и Израилем, а также об освобождении от всех обязательств, включая сферу безопасности.

При этом израильский дипломат и политолог Алекс Векслер сообщил газете ВЗГЛЯД, что «декларативное» заявление Аббаса в Израиле никто всерьез не воспринимает.

Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. В ООН осудили намерение Израиля аннексировать спорные территории.

Газета ВЗГЛЯД писала об опасности этого плана.