Порошенко назвал сфабрикованной запись его «телефонного разговора с Байденом»

20.05.2020, 18:08, Новости дня

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал записи телефонных разговоров между ним и, предположительно, бывшим вице-президентом США Джо Байденом сфабрикованными.

«Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ имени Дзержинского в Москве, сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в офисе действующего президента [Украины]. СБУ должно расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно?» – приводит слова Порошенко сайт его партии «Европейская солидарность».

Также в своем заявлении экс-глава государства заявил, что международное положение Украины за год ухудшилось. «К сожалению, есть прописные истины геополитики и дипломатии, которые дилетанты не в состоянии усвоить даже за год активной практики», – добавил он.

Стоит отметить, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский работает на протяжение года.

Ранее украинские СМИ сообщили, что офис генпрокурора Украины открыл уголовное дело о госизмене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко. Сообщалось, что дело завели после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом.

Накануне Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри. Депутат Рады подчеркивал, что записи «свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне». На аудиозаписи якобы Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генерального прокурора Виктора Шокина.

В партии Порошенко опубликованную аудиозапись назвали «российской провокацией» для подрыва «двухпартийной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов».

Зеленский же заявил, что реагировать на информацию о якобы влиянии Байдена на Порошенко должна прокуратура.