Личное: Нет уж ты возьми!

20.05.2020, 17:55, Разное

Регина Тодоренко старательно и слишком уж энергично пытается отмыться от скандала с темой домашнего насилия.

Во время одного из своих карантинных эфиров Регина заявила:

Нужно быть психологически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет». Ты чо? у тебя есть мозги вообще?.. Что с мозгами в данный момент происходит? Наверное, какой-то критический момент наступает, чтобы такое сказать. Мой муж меня бьет… А почему, ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?



Фото: Соцсети

Попав под каток критики, Регина пошла в отказ от своих слов. Пустилась в невнятные объяснения: мол, неправильно поняли, не то имела в виду.

Чем больше Тодоренко оправдывалась, чем неистовее била челом, принося извинения общественности, тем беспощаднее её травили, тем безвозвратнее лишали рекламных контрактов и званий, значимых для писек нашей полусветской тусовки.

Я же сразу сказала: Тодоренко — дура. Оправдывать домашнее насилие и виноватить женщин в том, что их бьют, — это быть дурой.

Не чувствовать грань, после которой необходимо перестать приносить извинения, — это быть дурой.Не понимать, что во всём должна быть мера, в том числе, в попытках отмыться — это быть дурой.

На днях Тодоренко прислала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачёвой, которой муж отрубил кисти рук.

Когда с Ритой случилась трагедия, Тодоренко об этом и словом не обмолвилась, как, впрочем, и почти все наши деревенские селебы-лицемеры.

Я писала о трагедии Риты. Остальные молчали. Знали, что произошло, но молчали. И Тодоренко, ставшая женщиной года по версии журнала Glamour, а потом лишённая этого сомнительного звания тоже молчала.

А тут вдруг вспомнила, потому что вспомнить о Рите в попытке восстановить своё реноме стало удобно.

Как бы так вспомнить о Рите, чтобы это не осталось незамеченным? А послать ей награду «Женщина года»! Награду, которой Тодоренко, между прочим, лишили.

Сама Рита заявляет, что эта статуэтка ей была не нужна.

Честно, для меня эта награда ничего не значит. И при видео-общении с Региной (когда она снимала фильм) я сразу сказала: «Статуэтка мне не нужна» и в шутку добавила: «Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает».

Открыто сказала, до ужаса прямо: «Уродливый кусок стекла мне не нужен». И что сделала Тодоренко? Прислала тупой пылесборник всё равно. Нет уж ты возьми!

Зачем? А чтобы все видели, какая она добрая, щедрая и хорошая, и как глубоко раскаивается в содеянном.

Да уймись ты уже, дура линялая. Узбагойся.

Это мой личный совет Регине Тодоренко. А вы что ей посоветуете?