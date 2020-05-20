 

Легкие психические проблемы могут подтолкнуть молодых людей к суициду

20.05.2020, 17:54, Разное

Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMJ Open, подавляющее большинство молодых людей, которые подвержены суицидальным мыслям и членовредительству, имеют слабые и умеренные психические расстройства. Ученые сделали вывод, что профилактические меры по снижению риска самоубийств среди молодежи должны применяться не только к пациентам, страдающим депрессией или тревожным расстройством, а ко всей популяции. 

Ученые проанализировали уровень распространенных ментальных расстройств (common mental disorders, CDM) с помощью анкетирования в двух больших группах молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет из Лондона и графства Кембриджшир. В первую группу попали 2403 участника, во вторую — 1074. В анкетах в том числе содержались вопросы о суицидальных мыслях и самоповреждении, которые являются факторами повышенного риска самоубийств в этой возрастной группе.

По результатам исследования выяснилось, что молодые люди с тяжелыми психическими расстройствами оказались наиболее подверженными риску самоубийства. Тем не менее, большинство участников в обеих группах (78% и 76%) также страдают от суицидальных мыслей и самоповреждения. При этом 66% в первой выборке и 71% во второй имеют легкое или умеренное психическое расстройство.

По словам ученых, эти данные смогли прояснить вопрос, почему среди покончивших собой молодых людей так много тех, кто не был в группе риска по самоубийствам.

«Полученные результаты помогли нам понять, почему исследования, направленные на субъекты высокого риска суицида до сих пор не превратились в полезные клинические инструменты для прогнозирования риска самоубийства. Самоповреждение и мысли о суициде заслуживают серьезного внимания медиков, даже если они не сопровождаются серьезными психическими расстройствами», – сказал профессор Питер Джонс (Peter Jones), главный автор исследования.

Джонс подчеркнул, что государственная политика по снижению уровня самоубийств должна быть направлена на улучшение психического здоровья не только молодых людей с тяжелыми психическими расстройствами, но даже тех, кто формально не попадает в группу риска, но тоже нуждается в помощи. Это особенно важно сейчас, поскольку стресс из-за пандемии COVID-19 может привести к всплеску самоубийств среди таких молодых людей, считает ученый.



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