Focus: США будут и далее препятствовать строительству «Северного потока – 2»

20.05.2020, 17:53, Разное

В немецком издании Focus была опубликована статья о препятствиях США строительству газопровода «Северный поток – 2». Автором материала Эгмондом Хайдтом высказано мнение о негативной реакции Вашингтона на продолжение осуществления проекта.

Некоторое время прокладка труб проводилась по плану работ, однако в конце прошлого года США были введены санкции против компании Allseas, осуществляющей строительство газопровода. Тогда осталось проложить еще 160 километров труб. Правительство США заявило, что таким образом защищает Европу от зависимости от поставок газа из России. Однако автор статьи полагает, что Трамп хочет поставлять европейским странам сжиженный газ американского производства. «Газпром» уверяет, что проект реализуется на основе требований международных правил и имеет все необходимые разрешения, а также финансируется еще пятью европейскими компаниями, заинтересованными в поставках дешевого российского газа.

На прошлой неделе Немецким федеральным сетевым агентством, регулирующим газовые и электроэнергетические вопросы, было уведомлено Nord Stream 2 AG о новой директиве Европейского Союза. В ней сказано, что поставщик газа не может быть одновременно и оператором газопровода. В связи с этим, по мнению издания, «Газпрому» необходимо будет передать права оператора дочерней компании, передает сайт politexpert.net.