«Северный поток» освободили от Газовой директивы Евросоюза
20.05.2020, 17:53, Новости дня
Немецкий регулятор предоставил «Северному потоку» освобождение от применения положений Газовой директивы Евросоюза.
Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream, передает ТАСС.
В сообщении компании говорится, что «Северный поток» освобожден от Газовой директивы на 20 лет.
Ранее в среду суд Евросоюза отклонил иски оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG о соответствии проекта законодательству ЕС.
Ранее немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
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