«Северный поток» освободили от Газовой директивы Евросоюза

20.05.2020, 17:53, Новости дня

Немецкий регулятор предоставил «Северному потоку» освобождение от применения положений Газовой директивы Евросоюза.

Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream, передает ТАСС.

В сообщении компании говорится, что «Северный поток» освобожден от Газовой директивы на 20 лет.

Ранее в среду суд Евросоюза отклонил иски оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG о соответствии проекта законодательству ЕС.

Ранее немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.