Вице-премьер Абрамченко: Пандемия выявила зависимость от китайских овощей на Дальнем Востоке

20.05.2020, 17:53, Новости дня

Пандемия коронавируса показала, что на Дальнем Востоке сформировалась зависимость от китайских овощей, сейчас правительство сфокусировалось на этом направлении, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у президента Владимира Путина о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

«Мы помним ситуацию, когда огурцы и помидоры на Дальнем Востоке выросли резко в цене, потому что Китай был закрыт. И сейчас мы сфокусировались на этом направлении. Это поддержка внутренних перевозок из Сибирского и Уральского федеральных округов, и поддержка, развитие тепличного овощеводства на Дальнем Востоке», – приводит слова Абрамченко ее пресс-служба.

Она также отметила, что пандемия выявила и сфокусировала зависимость РФ по семенам и отечественному племенному материалу, а также по ветпрепаратам и по средствам защиты растений.

Еще одно направление касается технического перевооружения АПК.

«Это программа 1432 по линии Минпромторга и поддержка «Росагролизинга» для того чтобы по льготной ставке в 3% через лизинг направить технику сельхозтоваропроизводителям. Точно также это направление нашло свое отражение в проекте национального плана», – сказала Абрамченко.

По ее словам, очень важно в условиях пандемии развитие цифровизации многих отраслей.

«АПК здесь не исключение. Коллеги сегодня говорили, что нужно развивать систему датчиков, систему интернета вещей. Но не только это нужно развивать. Нужно развивать платформенные решения, нужно заниматься маркетплейсами. И всем этим мы занимаемся вместе с коллегами из Минсельхоза и Министерства цифрового развития», – сказала она.

Кроме того, указала вице-премьер, нужно работать над пролонгацией кредитов. Этот вопрос прорабатывается с Министерством финансов.

Также она отметила, что еще одно направление работы – это сельская ипотека.

«Очень востребованный продукт, и в условиях пандемии действительно развитие сельских территорий не такая большая скученность населения, комфортные условия для жизни на селе, обеспечение новыми рабочими местами сельских жителей… И еще раз повторю, комфортное жилье – это очень важно и не только в условиях пандемии, но и в обычные, мирные периоды жизни», – сообщила Абрамченко.

По ее словам, правительство сфокусировано на подготовке предложений в национальный план по развитию экономики.