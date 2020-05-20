Мужчина открыл стрельбу на юго-востоке Москвы

20.05.2020, 17:53, Новости дня

Три человека получили ранения в результате стрельбы на Южнопортовой улице в Москве, стрелявший скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Сегодня около 17.04 мск в полицию поступило сообщение о том, что на Южнопортовой улице между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес троим оппонентам телесные повреждения из пистолета, после чего скрылся», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического пистолета. Сотрудники полиции ведут поиск подозреваемого.

Ранее был задержан мужчина, открывший стрельбу с балкона своей квартиры на юго-востоке столицы.