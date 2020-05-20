 

Мужчина открыл стрельбу на юго-востоке Москвы

20.05.2020, 17:53, Новости дня

Три человека получили ранения в результате стрельбы на Южнопортовой улице в Москве, стрелявший скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Сегодня около 17.04 мск в полицию поступило сообщение о том, что на Южнопортовой улице между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес троим оппонентам телесные повреждения из пистолета, после чего скрылся», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического пистолета. Сотрудники полиции ведут поиск подозреваемого. 

Ранее был задержан мужчина, открывший стрельбу с балкона своей квартиры на юго-востоке столицы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Мнения: Цензурировать Facebook поручили русофобам

22.04 / Трамп назвал лучший способ стабилизировать цены на нефть

21.04 / TVP Info – Москва вспоминает о «войне за памятники» перед важными историческими годовщинами

25.04 / Летчику Ярошенко отказали в досрочном освобождении из тюрьмы в США

24.04 / Ищет ли Москва возможности для снятия санкций?

23.04 / Сокамерник Ярошенко умер от коронавируса

28.04 / Цифровой Первомай – день всех трудящихся Швейцария отпразднует в интернете

08.05 / Россиян предостерегли от «робинзонады» на островах Волги

29.03 / Зеленский рассказал о трех сценариях распространения коронавируса на Украине

30.03 / Тимошенко раскрыла готовящуюся «аферу века» на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска