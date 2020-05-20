Павел Деревянко признался, что колол себе ботокс

20.05.2020, 17:53, Разное

Российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа Павел Деревянко признался, что колол себе ботокс. Портал «Teleprogramma.pro» сообщил, что избавиться от глубоких морщин на лбу знаменитости помогал пластический хирург Владимир Плахотин.

43-летний актёр, который 19 мая стал гостем интернет-шоу «вДудь», рассказал, что никогда не делал пластику. Однако Деревянко обращался к специалистам, которые помогли избавиться ему от глубоких морщин на лбу с помощью ботулотоксина. «Но это было чудовищно», – вспомнил исполнитель роли Кольки Снегирева в картине «Ехали два шофера». Артист добавил, что результат процедур его не удовлетворил, поэтому больше таких инъекций он не делал.

Отметим, что кроме ботокса звезда проектов «Гитлер капут!», «Обратная сторона Луны», «Бой с тенью», «Брестская крепость» делал себе мезотерапию – процедуру введения полезных веществ под кожу головы против выпадения волос и седины. По словам актёра, это перфекционизм – стремление быть идеальным.