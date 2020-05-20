 

Трамп пригрозил лишить Мичиган федерального финансирования

20.05.2020, 17:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в среду назвал незаконным план Мичигана по отправке почтовых бюллетеней всем избирателям и пригрозил лишить штат федерального финансирования, не сославшись при этом на конкретный закон.

«Это было сделано вышедшим из подчинения госсекретарем незаконно и без разрешения. Я поручу приостановить выделение финансирования Мичигану, если они пойдут по этому пути фальсификаций!» – написал Трамп в «Твиттере», адресовав твит министру финансов Стивену Мнучину, главе аппарата Белого дома и и.о. главы Бюджетного управления.

Госсекретарь штата Мичиган Джослин Бенсон во вторник объявила, что все 7,7 миллиона избирателей получат бюллетени для заочного голосования в преддверии августовских праймериз и ноябрьских выборов, чтобы «никому не пришлось делать выбор между здоровьем и правом голосовать».

У Мичигана нет четкой склонности в пользу одной из партий. В 2016 году в штате победил республиканец Трамп, а в 2012 году – демократ Барак Обама. Предполагаемый соперник Трампа на предстоящих выборах, Джо Байден, занимал пост вице-президента при Обаме.

Республиканцы считают, что голосование по почте ведет к фальсификациям и выгодно демократам, а демократы настаивают, что оно позволяет большему количеству людей принять участие в выборах.

Прекращение федерального финансирования может повлечь катастрофические последствия для штата, находящегося под руководством губернатора-демократа Гретхен Уитмер, которая считается одним из возможных партнеров Байдена по предвыборной гонке.

В последние два месяца из-за масштабной вспышки коронавируса в штате ввели жесткие ограничительные меры, что впоследствии спровоцировало массовые выступления вооруженных демонстрантов в столице Мичигана. А во вторник вечером Уитмер объявила в части штата чрезвычайное положение после того, как из-за проливных дождей прорвало две плотины, а тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.



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