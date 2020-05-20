 

Фьючерсы на американские индексы растут на фоне надежд на восстановление экономики

20.05.2020, 17:50, Новости дня

Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду демонстрируют позитивную динамику: инвесторы продолжают надеяться на восстановление после вызванной коронавирусом рецессии на фоне появления признаков дальнейшей помощи со стороны федерального правительства и ФРС.

Акции сети товаров для дома Lowe’s Cos в преддверии открытия торгов выросли на 8,4 процента после того, как компания опубликовала позитивный отчет по квартальным показателям продаж.

В конце торгов во вторник американские финансовые рынки продемонстрировали заметный спад после публикации сообщений, поставивших под сомнение результаты первых исследований вакцины от компании Moderna.

Министр финансов Стивен Мнучин и глава ФРС Джером Пауэлл во вторник заявили, что правительство и центробанк обдумывают дополнительные меры помощи наиболее пострадавшим отраслям экономики.

По состоянию на 6.27 утра фьючерсы e-mini Dow выросли на 287 пунктов или 1,19 процента, S&P 500 – на 32,5 пункта или 1,11 процента, а Nasdaq 100 – на 97,25 пункта или 1,05 процента.

SPDR S&P 500 ETF вырос на 1,19 процента.

Акции большой четверки технологических компаний (FAANG) – Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet – прибавили от 0,9 до 2,6 процента.

Крупные банки Уолл-стрит – Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase – прибавили около 2 процентов.



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