«Северная верфь» анонсировала спуск на воду фрегата «Адмирал Головко»

20.05.2020, 17:48, Новости дня

Корабелы «Северной верфи» 22 мая спустят на воду носитель «Калибров» фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, сообщил в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Спуск на воду новейшего фрегата назначен на 22 мая. Церемония будет проходить с минимальным числом участников в связи с коронавирусом», – передает ТАСС его слова.

Напомним, в апреле на корабле проводился монтаж бульбового обтекателя, секций башенно-мачтовых конструкций, валопроводов и мортир, завершалась окраска подводной части корабля.

В начале мая третий по счету и второй серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» был подготовлен к спуску на воду.