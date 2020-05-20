Путин поручил оказать финансовую поддержку Дагестану в борьбе с коронавирусом

20.05.2020, 17:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить оказание финансовой поддержки Дагестану для борьбы с коронавирусом.

«Правительству Российской Федерации обеспечить оказание Республике Дагестан дополнительной финансовой поддержки за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета для реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – говорится в тексте поручений по итогам совещания с руководством республики. Документ опубликован на сайте Кремля.

Доклад по этой теме должен быть предоставлен до 25 мая, ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.

Кроме того, до этого же срока Путин поручил Роспотребнадзору обеспечить проведение постоянного мониторинга эпидемиологической ситуации в Дагестане.

«Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обеспечить проведение на постоянной основе мониторинга эпидемиологической ситуации на территории Республики Дагестан, а также разработку рекомендаций по противодействию дальнейшему распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на этой территории», – говорится в тексте поручений.

Минздраву поручено разработать и утвердить план по стабилизации ситуации по коронавирусу в Дагестане. Он должен состоять из ряда мероприятий: медорганизации республики должны обеспечить кадрами, медицинским оборудованием, санитарным автотранспортом, лекарствами, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и другими средствами для профилактики, диагностики и лечения коронавируса.

Также на территории республики Дагестан должно быт обеспечено соблюдение ограничительных мер, которые направлены на предотвращение распространения COVID-19. Минздрав должен создать условия для безопасной работы медицинских и иных организаций, а также реализовать в республике профилактические меры по предотвращению распространения инфекции.

Кроме того, Минздраву поручено развернуть на территории Дагестана дополнительные лабораторные подразделения медорганизаций и обеспечить их необходимым оборудованием, расходными материалами и тест-системами.

Ранее сообщалось, что МЧС направило в Дагестан группировку специалистов и техники для проведения санобработки социальных объектов республики.

В понедельник Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане. Президент заявил, что ситуация требует неотложных мер.