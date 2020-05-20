ЛНР пригрозила Украине ответными действиями за несоблюдение Киевом режима прекращения огня

20.05.2020, 17:48, Новости дня

Ввод повышенной боеготовности в Донбассе стал ответом на действия Украины, которая целенаправленно нарушает режим по прекращению огня. Только в мае в ЛНР были ранены 16 мирных жителей и наносились удары по инфраструктурным объектам, сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. ЛНР и ДНР привели свои войска в повышенную боеготовность на этой неделе.

«За последний год, за год Зеленского произошло 4090 нарушений режима прекращения огня. З. В последнее время активность нарушений участилась», – сказал заместитель главы по внутренней политике ЛНР, советник главы ЛНР, представитель на Минских переговорах Родион Мирошник.

В мае республика понесла серьезные потери. «У нас пострадало 16 мирных жителей. А с той стороны ни один человек не пострадал. В данном случае видно, кто ведет агрессивную войну. Поэтому мы официально предупредили об адекватных действиях, огласили свое предупреждение. Дальше слово за Украиной. Они должны определить для себя: то ли они разжигают войну и увеличивают напряжение, то ли реализуют те договоренности, которые были закреплены в минском формате», – отметил представитель ЛНР.

На этой неделе самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) привели свои войска в повышенную боеготовность. Как заявил в среду замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в подчиненных ему подразделениях установлено круглосуточное дежурство и «производится охрана и оборона гарнизонов, стратегических объектов, штабов и командных пунктов».

«Выставлены дополнительные посты, организовано патрулирование. Кроме того, военнослужащие, находящиеся на полигонах и в районах учения возвращены в свои гарнизоны, а личный состав отозван из отпусков и командировок. Вооружение и боевая техника переведена в боевое состояние», – сказал Басурин.

Ранее в среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что перевод сил в повышенную боевую готовность связан с обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, с начала месяца Украина свыше 250 раз нарушила режим прекращения огня. В результате одна мирная жительница ДНР погибла и 11 пострадали, среди раненых пятеро несовершеннолетних. Как передает РИА «Новости», Пушилин добавил, что участившиеся обстрелы приводят к разрушениям жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Пушилин призвал ОБСЕ и гарантов Минских соглашений – Россию, Францию и Германию – убедить Киев «не допустить эскалации конфликта и прекратить провокации, как на линии соприкосновения, так и на переговорной площадке».

Глава ЛНР Леонид Пасечник также сообщил о вооруженных провокациях украинской стороны и объяснил приказ о приведении войск в повышенную боеготовность нежеланием допустить эскалацию конфликта. Как передает RNS со ссылкой на пресс-службу управления оборонного ведомства ЛНР, «19 мая с 22:00 командование народной милиции приступило к выполнению мероприятий по приведению в полную боевую готовность всех своих подразделений».

Мирошник подчеркивает, что удары Украины по объектам инфраструктуры стали целенаправленными. «Обстреливаются линии электропередач, целенаправленно разрушаются газопроводы, целенаправленно ведутся обстрелы насосных и других участков, которые обеспечивают водоснабжение. Эти целенаправленные действия серьезно отражаются на жизни и обеспечении жизнедеятельности людей», – отметил представитель ЛНР.

Мирошник отметил, что свое участие в минском формате Украина пытается довести до абсурда. «На протяжении последних встреч, как минимум с 11 марта, никаких договоренностей по безопасности достигнуто не было, ни по участкам разведения, ни по совместному заявлению о дополнительных мерах по обеспечению режима по прекращению огня, ни по противоминной деятельности», – напомнил собеседник.

Все эти факторы, подчеркивает советник главы ЛНР, указывают «на вполне ощутимое нежелание Украины выполнять свои обязательства» и поэтому в Донецке и Луганске намерены в одностороннем порядке повышать боеготовность своих сил.

Мирошник не исключает, что усиление противостояния отразится на следующих раундах переговоров в Минске. «Мы ведем переговоры, чтобы не было нарушений и чтобы не было перестрелок и были предприняты все меры, прописанные в Минских соглашениях и в ходе последнего заседания парижского саммита в нормандском формате. В этих соглашениях есть обязательства по разведению и по прекращению огня. Наша задача сделать прекращение огня устойчивым, а Украина не предпринимает никаких действий. Соответственно, мы не можем не обращать на это внимание и они могут получить ответные действия», – предупредил замглавы по внутренней политике ЛНР.

Мирошник добавил, что год назад, когда Владимир Зеленский только пришел к власти на Украине, «были какие-то надежды, но потом они достаточно быстро развеялись».