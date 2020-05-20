 

Формула-1. В напарники Хэмилтону по Mercedes прочат Расселла

20.05.2020, 17:46, Новости дня

Британский гонщик Джордж Расселл, который в 2019 году выступал в составе формулической команды Williams и занял последнее место в чемпионате мира, может стать напарником соотечественника Льюиса Хэмилтона в чемпионской "конюшне" Mercedes. Его предпочитают всем прочим кандидатам.

Последние сезоны Хэмилтон катался бок о бок с финном Валттери Боттасом, которого протежировал в команду ее руководитель Тото Вольфф. Но на сезон-2021 пилота из Страны Суоми, скорее всего, подвинут, так как и Вольфф посматривает в сторону другой формулической команды – Aston Martin.

Инсайдеры соревнуются в высказывании версий, кто может стать партнером действующего чемпиона мира Хэмилтона. В частности, сообщалось, что часть руководителей концерна "Даймлен", чьим спортивным подразделением является команда Mercedes, склоняются к кандидатуре четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля, который осенью расстанется с итальянской Ferrari.

Но ведущее автомобильное издание Motorsport в лице своего обозревателя Франка Нуньеса сообщило, что в Mercedes неожиданно решили сделать ставку на Расселла, 22-летнего пилота из молодежной программы "конюшни", чемпиона серий GP3 и "Формула-2", который имеет не самый положительный опыт в "Ф-1" за рулем самой слабой команды Williams. Тем не менее, Расселл остается одним из самых перспективных гонщиков мира.



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