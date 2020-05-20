Цена нефти сорта Brent впервые с 10 марта превысила 36 долларов

20.05.2020, 17:46, Новости дня

Фьючерсы на североморскую нефть сорта Brent впервые с 10 марта превысили уровень 36 долларов за баррель, как показали данные торгов на Межконтинентальной бирже (ICE).

Цены на июльские фьючерсы на Brent к 16:50 по московскому времени выросли до 36,02 доллара за баррель.

В то же время цена на фьючерсы на американскую нефть сорта WTI увеличилась до 33,21 доллара за баррель.