 

Цены на нефть штурмуют максимумы с начала кризиса на фоне снижения запасов в США

20.05.2020, 17:36, Новости дня

Цены на нефть штурмуют новые максимумы с начала кризиса на фоне сокращения запасов и добычи в США, однако есть и негативные сигналы.

Данные от Минэнерго страны подтвердили вышедшую накануне статистика от Американского института нефти. Коммерческие запасы сырой нефти в Штатах за неделю сократились почти на 5 миллионов баррелей, но главное – запасы в нефтехранилище в Кушинге продемонстрировали рекордное недельное снижение – почти на 5,6 миллионов баррелей.

А вот запасы бензина выросли вопреки ожиданиям, хотя до этого снижались две недели подряд.

Это может несколько ослабить желание “быков” играть наверх, так как восстановление спроса может оказаться не таким быстрым, как ожидалось.

Впрочем, в целом ситуация на рынке нефти постепенно стабилизируется, что и отражается в росте котировок.

Баррель смеси Brent пытается преодолеть отметку в 36 долларов за баррель, а западнотехасская WTI стоит уже почти 33,5 доллара за бочку.

Добавим также, что добыча в стране продолжает снижаться вслед за сокращением числа активных буровых установок, правда гораздо более скромными темпами. За прошедшую неделю объемы извлекаемой нефти снизились скорее символически, а от максимумов года добыча в США сократилась примерно на 1,6 миллиона баррелей.



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