Мнение: Степан Солженицын стал директором крупнейшей угольной компании России

20.05.2020, 17:42, Разное

Красные диссиденты сильно фрустрируют от новости о назначении сына Александра Солженицына генеральным директором СУЭК.

Владелец компании СУЭК — частное лицо, предприниматель Андрей Мельниченко, сделавший в девяностые состояние на банковской деятельности, и никогда, насколько мне известно, не принимавший участия в залоговых аукционах. Степан Солженицын закончил Гарвард и МТИ, работал экспертом по энергетике в Нью-Йорке. В России Степан Солженицын работает с 2004 года, руководящие должности в СУЭК занимает с 2018:

https://www.rbc.ru/business/18/05/2020/5ec25be09a7947657032e39c

Казалось бы, вполне нормальное назначение, будь то частная компания или государственная. Сомневаться в профессионализме нового директора нет никаких оснований: мои источники говорят, что во время работы в «МакКинзи» Степан Солженицын проявлял большую твёрдость в вопросах качества проектов, а его работа в СУЭК стала, кроме всего прочего, определённой защитой нашей угольной отрасли от наездов последователей Греты Тунберг.

Вместе с тем красные диссиденты недовольны.

Во-первых, по их мнению, преступлением является сам факт наличия частной собственности в России: они полагают, что все предприятия крупнее обувного ларька должны принадлежать государству, чтобы весь доход с этих предприятий доставался «народу». По этому поводу в комментариях на днях вспомнили фрагмент из стихотворения «Поток-богатырь», которое Алексей Толстой написал в 1871 году:

http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=16361

И, увидя Потока, к нему свысока

Патриот обратился сурово:

«Говори, уважаешь ли ты мужика?»

Но Поток вопрошает: «Какого?»

«Мужика вообще, что смиреньем велик!»

Но Поток говорит: «Есть мужик и мужик:

Если он не пропьет урожаю,

Я тогда мужика уважаю!»

«Феодал! – закричал на него патриот, –

Знай, что только в народе спасенье!»

Но Поток говорит: «Я ведь тоже народ,

Так за что ж для меня исключенье?»

Но к нему патриот: «Ты народ, да не тот!

Править Русью призван только черный народ!

То по старой системе всяк равен,

А по нашей лишь он полноправен!»

Во-вторых, как полагают красные диссиденты, дети известных или обеспеченных людей должны работать исключительно на рядовых должностях, кондукторами и почтальонами. Если сын Нобелевского лауреата становится директором, это коррупция и нарушение принципа равенства, так как у него были лучшие условия для старта. Конечно, в СССР практика преследования родственников «врагов народа» закончилась в 1958 году, с закрытием последних лагерей для членов семей репрессированных, однако наши диссиденты, видимо, считают это большой ошибкой. Российское общество, по их мнению, должно быть жёстко сословным: люди правильного происхождения (пролетарского) должны подниматься наверх на социальных лифтах, а люди неправильного происхождения (буржуазного) должны или раскулачиваться, или как минимум помещаться под стеклянный карьерный потолок.

Вот хорошая реплика по этому поводу:

https://fortunatus.livejournal.com/289794.html

Нетрудно видеть, что белая идея победила, и абсолютно триумфально, во всём мире – тогда как красная в своей полной форме проиграла даже в СССР, причём ещё при Ленине.

Проиграла она и в умах современных красных, которые в своей апологетике доказывают, что СССР был «империей» с «национальными интересами», что все репрессии совершались «по советским законам легитимными органами правосудия», что в лучшие советские годы процветало частное предпринимательство («артели при Сталине»), что «работали социальные лифты» (то есть пролетарии, внимание, могли подняться в более высокие слои, чем пролетариат) – одним словом, что СССР был «не тоталитарным монстром, не уродливой аномалией, а нормальной страной». Почти ничем не хуже нормальных капиталистических стран.

С Лениным удар случился бы от такой апологетики. Современные красные – они как редиски: снаружи красные, внутри белые, а красных внутри почитай что и не осталось. Идея всемирной рабочей республики Советов мертва и никому не нужна. Да, русские белые проиграли локально, но их дело победило глобально.

В-третьих, красные диссиденты убеждены, что Александр Солженицын является предателем Родины, ибо он написал несколько книг про сталинские лагеря — «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисовича», «В круге первом», и прочая, и прочая. Конечно, «Один день Ивана Денисовича» был не просто опубликован в СССР, но горячо одобрен лично Никитой Хрущёвым… но современные диссиденты считают предателем и Никиту Хрущёва, который, по их мнению, клеветал на Вождя ещё похлеще самого Александра Солженицына.

Любопытно, что другой автор, Варлам Шаламов, красных диссидентов совершенно не задевает, хотя Варлам Шаламов тоже сидел при Сталине, а его «Колымские рассказы» выглядят на фоне спокойной прозы Александра Солженицына беспросветными сгустками первобытного ужаса:

https://shalamov.ru/library/2/

Ещё одной претензией к Александру Солженицыну является история про ядерную бомбу, которую тот якобы призывал сбросить на СССР. История основана на реальных событиях — в каком-то интервью Александр Солженицын заявил, что коммунисты хотят уничтожить демократию, что когда-нибудь они нападут на США, и что американцы должны действовать на опережение. При некотором желании из интервью можно вытянуть вывод в духе «с коммунистами надо бороться, при этом не словами, так как словами их не прошибить».

С одной стороны, призывы бороться с СССР совсем не красят писателя, пусть даже ему и пришлось изрядно пострадать от советской власти, но, с другой стороны, прямых призывов бомбить СССР в интервью всё же не было. Если подходить к репликам известных лиц с такой строгостью, то первое, что нужно сделать — это навеки проклясть Владимира Ильича и прочих большевиков, которые совершенно открыто боролись с Российской Империей на стороне наших врагов.

Как можно понять из моей статьи, у меня уже сложилось определённое мнение по вопросу. Я читал несколько книг Александра Солженицына, и я согласен с Никитой Хрущёвым в том, что эти книги ни в коей мере не являются антироссийскими: я считаю, что искажать историю, обвиняя жертв 58-й статьи в разных вымышленных грехах, некрасиво и неправильно. Наконец, мне глубоко чужда классовая, расовая и прочая борьба, в ходе которой значительная часть общества объявляется «врагами народа» не потому, что она совершила какие-то преступления, а потому, что она имеет неправильное происхождение.

Вместе с тем я готов выслушать возражения и, возможно, даже изменить свою позицию, если мне предоставят что-нибудь более убедительное, нежели креативное искажение фамилии «Солженицын» от блогеров, которые не удосужились прочесть хотя бы одну книгу поносимого ими писателя.