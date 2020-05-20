 

Мнение: Чем можно защитить маленькую Гафсу?

20.05.2020, 17:27, Разное

Доброе утро. Имею один вопрос. Опять вчера в деревне бараны своего волкодава (ну, не знаю точно, какой породы, но размера далеко не маленького) выпустили. Обычно мы с ним расходимся краями – он на меня полает, я на него рыкну и он уходит, – но это пока я без Гафсы. А на неё даже привязанные собаки и то бросаться пытаются, а вдруг этот на неё нападёт? Может, ствол с собой взять и выстрелить в него (стрелять я умею), если напасть попытается? Хотя это же статья и разборки с теми дебилами… Как её можно от него защитить? Заранее спасибо.
З.Ы. Хотя за дорогую маленькую Гафсу я сам на кого хочешь нападу. Один раз было, гуляли с ней (причём в городе) и вдруг на неё бросается здоровая собака. Я отдёрнул свою питомицу за спину, а сам зарычал на эту тварь, мигом утратив контроль над внутренним зверем. И чувствовал – если она хоть лапой попробует Гафсы коснуться, сам на неё кинусь и буду грызть, душить, что угодно, но свою любимую собачку никому в обиду не дам…

Источник: Достало



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Экономисты прогнозируют снижение доходов россиян из-за коронавируса

20.04 / Политика: РФ предлагает США «гиперзвуковой обмен»

14.05 / Скандалы: Скелеты в шкафу Дениса Паслера

06.04 / Мнение: Близкая развязка – ОПЕК+ США и Россия

10.04 / ФАС РФ проверит информацию об увеличении цен на продукты

09.04 / Мнение: Деcять новых фильмов о великих художниках

24.04 / Мнение: Сталинская Народная Республика

05.05 / Мнение: В ванной

03.04 / Дима Билан на карантине «сходил» на шашлыки с Клавой Кока

28.04 / В РФ больных коронавирусом будут лечить гелий-кислородной смесью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска