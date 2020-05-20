Мнение: Чем можно защитить маленькую Гафсу?

20.05.2020, 17:27, Разное

Доброе утро. Имею один вопрос. Опять вчера в деревне бараны своего волкодава (ну, не знаю точно, какой породы, но размера далеко не маленького) выпустили. Обычно мы с ним расходимся краями – он на меня полает, я на него рыкну и он уходит, – но это пока я без Гафсы. А на неё даже привязанные собаки и то бросаться пытаются, а вдруг этот на неё нападёт? Может, ствол с собой взять и выстрелить в него (стрелять я умею), если напасть попытается? Хотя это же статья и разборки с теми дебилами… Как её можно от него защитить? Заранее спасибо.

З.Ы. Хотя за дорогую маленькую Гафсу я сам на кого хочешь нападу. Один раз было, гуляли с ней (причём в городе) и вдруг на неё бросается здоровая собака. Я отдёрнул свою питомицу за спину, а сам зарычал на эту тварь, мигом утратив контроль над внутренним зверем. И чувствовал – если она хоть лапой попробует Гафсы коснуться, сам на неё кинусь и буду грызть, душить, что угодно, но свою любимую собачку никому в обиду не дам…